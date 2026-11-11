Weihnachtssterne bringen Farbe in die Adventzeit

Leuchtendes Rot, sanftes Cremeweiß oder zartes Rosa: Für viele Menschen gehören Weihnachtssterne zur Adventzeit wie Kerzenschein und Weihnachtsduft. Mit ihren farbenprächtigen Blättern bringen sie festliche Stimmung in die eigenen vier Wände. Pünktlich zum Beginn der Weihnachtssternsaison bieten Kärntens Gärtnereien und Blumenfachgeschäfte eine große Auswahl der beliebten Zimmerpflanze – vom klassischen roten Weihnachtsstern bis zu außergewöhnlichen Farbvarianten. „Der Weihnachtsstern ist ein echter Klassiker, der sich immer wieder neu erfindet. Früher kannte man ihn fast ausschließlich in Rot, heute gibt es ihn in einer beeindruckenden Vielfalt an Farben, Formen und Größen. Ob als Blickfang auf dem Tisch, als Dekoration im Wohnraum oder als Geschenk – Weihnachtssterne bringen einfach Freude in die Adventzeit“, erklärt Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig. Besonders wichtig ist dabei der Einkauf im Fachbetrieb: „Unsere Gärtner und Floristen wissen genau, worauf es bei der Auswahl und Pflege ankommt. Mit der richtigen Beratung hat man lange Freude an seinem Weihnachtsstern.“

So bleibt der Weihnachtsstern lange schön

Damit die Pflanze ihre Farbenpracht möglichst lange behält, kommt es vor allem auf den richtigen Standort und die Wasserversorgung an. Weihnachtssterne bevorzugen einen hellen, warmen Platz bei etwa 15 bis 22 Grad Celsius. Kalte Zugluft und starke Temperaturschwankungen sollten vermieden werden. Beim Gießen gilt: lieber sparsam als zu viel. Die Erde darf leicht antrocknen, Staunässe sollte unbedingt vermieden werden.

Schon beim Kauf lässt sich die Qualität erkennen: Dichtes, gesundes Laub und noch geschlossene gelb-grüne Knospen im Zentrum der farbigen Hochblätter sind gute Zeichen für Frische. Auch beim Transport sollte die Pflanze vor Kälte geschützt werden. Übrigens: Am 12. Dezember wird weltweit der Tag des Weihnachtssterns gefeiert – eine schöne Gelegenheit, um mit dieser beliebten Pflanze jemandem eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten.