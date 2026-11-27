Die aktuellen Zahlen des Neubauberichts von EXPLOREAL im Auftrag des FB der Immobilienwirtschaft Österreichs lassen aufhorchen. Das Beispiel Wien zeigt: Während für 2026 noch 2.505 neue Mietwohnungen gewerblicher Bauträger erwartet werden, sind für 2027 nach aktuellem Projektstand nur noch 494 angekündigt. Ein Rückgang um rund 80 Prozent. Für die Kärntner Immobilienwirtschaft ist diese Entwicklung ein deutliches Warnsignal, das weit über die Bundeshauptstadt hinausreicht, denn auch in Kärnten zeigt sich ein ähnliches Bild. „Die Zahlen aus Wien zeigen sehr deutlich, was passieren kann, wenn sich die Rahmenbedingungen für Investitionen zunehmend verschlechtern. Auch in Kärnten müssen wir aufpassen, dass uns nicht jene abhandenkommen, die Wohnraum schaffen“, betont Paul Perkonig, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Kärnten darf nicht auf eine Trendwende warten

Bereits der Österreichische Neubaubericht und der Immobilienpreisspiegel 2026 zeigen, dass sich auch der Kärntner Wohnungsmarkt auf einem schmalen Grat bewegt. Die Neubautätigkeit bleibt auf niedrigem Niveau, während sich das Angebot zunehmend verknappt. Mit der Koralmbahn und der Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes AREA Süd ergeben sich für Kärnten neue Perspektiven. Damit gewinnt auch die Frage nach ausreichend verfügbarem und finanzierbarem Wohnraum zusätzlich an Bedeutung. „Wir investieren in die Erreichbarkeit und Attraktivität unseres Bundeslandes. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass Menschen, die hier arbeiten und leben wollen, auch entsprechenden Wohnraum finden. Standortentwicklung und Wohnraumentwicklung müssen Hand in Hand gehen“, so Perkonig.

Wohnbau braucht alle, die bauen

Die Diskussion über die Rolle privater und gemeinnütziger Bauträger greift aus Sicht der Kärntner Immobilienwirtschaft zu kurz, wenn unterschiedliche Marktteilnehmer gegeneinander ausgespielt werden. Sowohl der gewerbliche als auch der gemeinnützige und kommunale Wohnbau leisten einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung. „Es geht nicht um privat oder gemeinnützig. Es geht um ausreichend Wohnraum. Wir können es uns nicht leisten, auf einen Teil jener zu verzichten, die diesen Wohnraum schaffen. Jede Wohnung, die heute nicht gebaut wird, fehlt morgen am Markt.“

Leerstandsdebatte: Mehr Fakten, weniger Vermutungen

Auch die aktuelle Diskussion rund um vermeintliche Angebotsreserven durch leerstehende Wohnungen ist aus Kärntner Sicht relevant. Insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Neuregelungen bei den Zweitwohnungs- und Aufenthaltsabgaben. Die Fachgruppe fordert seit Langem eine belastbare Datenbasis und eine differenzierte Betrachtung der tatsächlichen Nutzung von Immobilien. Nicht jede Wohnung ohne Hauptwohnsitzmeldung steht tatsächlich leer oder kann dem Mietwohnungsmarkt unmittelbar zugeführt werden. „Es ist zu einfach, fehlenden Wohnraum mit vermeintlichem Leerstand erklären zu wollen. Es fehlen verlässliche Zahlen, klare Definitionen und Maßnahmen, die tatsächlich zusätzliches Angebot schaffen. Wohnraumpolitik braucht Fakten, nicht Annahmen“, betont Perkonig.

Sanieren muss sich auch rechnen

Neben dem Neubau kommt der Erhaltung und Sanierung bestehender Immobilien eine zentrale Bedeutung zu. Gerade im Hinblick auf die energiepolitischen und klimapolitischen Zielsetzungen sind private Investitionen unverzichtbar. Steigende Kosten, rechtliche Unsicherheiten und zusätzliche Belastungen können jedoch dazu führen, dass notwendige Investitionen aufgeschoben werden. „Wer möchte, dass Eigentümer in die Qualität, Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit ihrer Immobilien investieren, muss ihnen das auch wirtschaftlich ermöglichen. Wir brauchen Anreize für Investitionen und keine zusätzlichen Investitionsbremsen.“

Planungssicherheit statt Investitionsstillstand

Aus Sicht der Kärntner Immobilienwirtschaft braucht es jetzt:



• langfristig verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen

• effizientere Genehmigungsverfahren

• stabile und praxistaugliche Finanzierungsbedingungen

• gezielte Anreize für Neubau, Sanierung und Revitalisierung

• eine Überprüfung kostentreibender Baunormen

• eine faktenbasierte und differenzierte Wohnraumpolitik



„Zwischen der ersten Projektidee und der Schlüsselübergabe liegen oft mehrere Jahre. Wer heute die Investitionsbereitschaft schwächt, riskiert morgen eine Verschärfung der Wohnraumsituation“, so Perkonig.



Fazit: Mehr Wohnraum braucht mehr Investitionen

Die Entwicklung in Wien sollte Anlass sein, auch in Kärnten frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen. Ziel muss es sein, sowohl die Schaffung von Mietwohnraum als auch die Eigentumsbildung zu stärken und damit Kärnten langfristig als Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensstandort attraktiv zu halten. „Wohnraum entsteht nicht am Verhandlungstisch, sondern auf der Baustelle. Damit dort wieder mehr passiert, braucht es Vertrauen, Planungssicherheit und wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen“, so Perkonig abschließend.