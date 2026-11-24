Mit klaren Worten ließ Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl gleich zu Beginn der Sitzung des Wirtschaftsparlaments aufhorchen. Zwar gebe es für die heimische Wirtschaft Wachstumsaussichten von vielleicht 1,5 Prozent im kommenden Jahr. Aber bei den kürzlichen WK-Wirtschaftsmissionen und seinen persönlichen Geschäftsreisen auf die iberische Halbinsel und nach Südostasien habe er Länder in Europa mit den doppelten und dreifachen Wachstumsraten, in Asien mit einem Wachstum von fünf, sechs, sieben Prozent besucht. Mandls schonungsloser Befund: „Wir verspielen leichtfertig, was wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben!“

Ein Auslöser für den Tadel Mandls ist die jüngste Sitzung der Landesregierung mit den Sozialpartnern und vielen anderen Stakeholdern zum aktuellen Ausbau der 380-kV-Leitung quer durch Kärnten am vergangenen Montag. Mandl: „Jeder hat etwas einzuwenden – und wir reden über zehn Jahre bis zur Fertigstellung! Ein Jahrzehnt, aber wir müssen heute wettbewerbsfähig sein, nicht in zehn Jahren! Wenn wir so weitermachen, können wir uns dann gegenseitig etwas stricken. Solche Diskussionen sind dieses Landes nicht mehr würdig.“

Doch es geht Mandl nicht um die neue Stromleitung allein: Politisch unüberwindbare gesetzliche Hürden beim Export von Dual-Use-Gütern, unerklärliche Netzkostenerhöhungen, das tabuisierte Thema des Sozialmissbrauchs sind weitere Kritikpunkte Mandls. Seine Mahnung: „Die Geschwindigkeit der Welt um uns herum ist atemberaubend. Wir müssen uns mehr anstrengen, um mitzuhalten.“ Zum Abschluss zeigte sich der WK-Präsident versöhnlicher. Die heimische Wirtschaft und die Wirtschaftskammer würden eine entscheidende Phase erleben: „Was wir jetzt versäumen, wird nicht leicht aufzuholen sein; aber was wir heute schaffen, wird uns niemand mehr nehmen können. Vieles ist erledigt, aber es bleibt noch viel zu tun. Packen wir’s an!“

Direktor Meinrad Höfferer fasste für die rund 80 Wirtschaftsdelegierten die aktuelle Lage der Organisation zusammen. Die WK Kärnten befasse sich derzeit mit den interessenpolitischen Schwerpunkten der Deregulierung gemeinsam mit dem Land Kärnten. Soeben habe die WKK einen Leitfaden für die rechtskonforme regionale Auftragsvergabe herausgegeben, damit die Millionenaufträge der Städte und Gemeinden bestmöglich der heimischen Wirtschaft zugutekommen können. Für ihre Beratungsleistungen bekomme die WK im Feedbackmanagement von ratsuchenden UnternehmerInnen den Fabelwert von 1,04 im Schulnotensystem. Höfferer: „Wer uns nutzt, ist mit uns höchst zufrieden!“ Das nächste Highlight ist die Kärntner Investitions- und Konjunkturkonferenz am 16. Dezember.

Vizepräsidentin und JW-Vorsitzende Nika Basic präsentierte das Schwerpunktthema Betriebsnachfolge, von dem 3700 Kärntner Betriebe mit fast 40.000 Arbeitsplätzen betroffen seien: „Eine gelungene Betriebsübergabe sichert Arbeitsplätze, erhält Know-how und schafft Chancen für eine neue UnternehmerInnengeneration.“ Astrid Legner, ebenfalls Vizepräsidentin und Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft, stellte das Wirtschaftsmentoringprogramm „FEMcademy“ vor, das im mittlerweile 15. Jahrgang frische Geschäftsideen mit der Praxiserfahrung etablierter Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenbringt, um junge Betriebe nachhaltig am Markt zu etablieren.

Der vom WK-Finanzreferent Peter Gauper vorgestellte und vom Wirtschaftsparlament einstimmig beschlossene Voranschlag der Kammer für das Jahr 2027 ist ausgeglichen. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf Euro 35.945.510 und sind um 1,29 % höher als der Voranschlag 2026. Unter Berücksichtigung des Finanzerfolges liegen die Gesamteinnahmen bei Euro 36.395.510. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen, der Personalaufwand und Materialaufwand, sowie die Zinsertragssteuer belaufen sich auf Euro 36.219.140. Die Investitionen sind mit Euro 1.737.570 veranschlagt. Um ausgeglichen zu budgetieren, wurden zweckgebundenen Rücklagen iHv. Euro 1.561.200 aufgelöst. Die Wirtschaftskammer hat eine solide finanzielle Basis und kann ihre Investitionen in Bildungsmaßnahmen, Digitalisierung und notwendige Infrastruktur auch künftig umsetzen. Die Voranschläge der Fachgruppen weisen insgesamt einen Bilanzverlust von Euro 1.035.640 aus, der durch Reserven gedeckt ist.