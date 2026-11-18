Ein nicht mehr aktives Kärntner Unternehmen wurde kürzlich zum Ausgangspunkt eines ungewöhnlichen Betrugsfalls. Gauner nutzten den Namen der Firma, um einen gefälschten Onlineshop einzurichten. Kunden bestellten und bezahlten Waren, die nie geliefert wurden. Die Nachforschungen der verärgerten Kunden führten zum gleichnamigen Sohn: Schließlich standen sie persönlich vor dem Kärntner und verlangten ihr Geld zurück, obwohl dieser weder den Onlineshop betrieben noch Zahlungen erhalten hatte.

WKK findet entscheidenden rechtlichen Ansatz

Martin Sablatnig, Teamleiter im Rechtsservice der WK Kärnten, prüfte den Sachverhalt und fand den entscheidenden rechtlichen Ansatz: den unberechtigten Gebrauch des Namens, unter dem die Betrüger den Fake-Shop betrieben hatten. „Hier wurde eine Identität missbraucht, und so trafen die Folgen des Betrugs einen völlig Unbeteiligten unmittelbar. Über das Namensrecht konnten wir einen konkreten Weg aufzeigen, um gegen die betrügerische Domain vorzugehen“, erklärt Sablatnig. Gerade bei betrügerischen Internetangeboten bleiben die tatsächlichen Betreiber im Hintergrund. Der vorliegende Fall zeigt, wie schnell Unbeteiligte in den Mittelpunkt krimineller Machenschaften geraten können.

Meinrad Höfferer, Direktor der WK Kärnten: „Für die Wirtschaftskammer Kärnten ist dieser Fall ein anschauliches Beispiel für die tägliche Arbeit unserer Experten. Sie unterstützen Mitgliedsbetriebe nicht nur mit rechtlichen Auskünften, sondern helfen auch dabei, individuelle Probleme zu beurteilen, Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und geeignete Schritte einzuleiten.“

Der Mitgliedsbeitrag bringt Leistungen, die sich auszahlen

Der Fall verdeutlicht zugleich den praktischen Wert des Beratungs- und Serviceangebots der Wirtschaftskammer Kärnten. Neben der gesetzlichen Interessenvertretung erhalten Mitgliedsbetriebe Zugang zu spezialisiertem Fachwissen – vom Arbeits- und Wirtschaftsrecht über Vertragsfallen bis hin zu Internetbetrug und Fragen des Namensrechts. Höfferer: „Diese Leistungen können ohne zusätzliche Beratungskosten in Anspruch genommen werden. Gerade für kleinere Betriebe ist dieser Zugang zu rechtlicher Expertise ein wichtiger Vorteil.“

Rechtsservice ersparte 2025 Kärntner Betrieben mehr als 451.000 Euro

Wie stark die Leistungen nachgefragt werden und welchen wirtschaftlichen Nutzen sie bringen, zeigt die Bilanz für das Jahr 2025. Das Rechtsservice der Wirtschaftskammer Kärnten bearbeitete 6.291 Anfragen im Arbeits- und Wirtschaftsrecht. In 94 arbeitsrechtlichen Streitfällen übernahm die WK die kostenlose gerichtliche Vertretung ihrer Mitgliedsbetriebe und ermöglichte damit eine Kostenersparnis von 309.689 Euro. Weitere 141.381 Euro konnten durch Beratung und Interventionen bei Konsumentenschutzfragen, Vertragsfallen, Internetbetrug und Urheberrechtsangelegenheiten abgewehrt werden. Insgesamt ersparte das WK-Rechtsservice Kärntner Unternehmen im Jahr 2025 damit 451.070 Euro.

Dass die Unterstützung Wirkung zeigte, blieb auch außerhalb Kärntens nicht unbemerkt. ServusTV griff den Fall auf und berichtete darüber, wie der Namensmissbrauch den entscheidenden Ansatz bot, um gegen die betrügerische Domain vorzugehen.