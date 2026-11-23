Konsument:innen können ab sofort bis 19. Dezember 2026 ihre Rechnung im Wert von bis zu 500 Euro an Radio NÖ schicken und das Geld zurückgewinnen.

Alle Informationen dazu gibt es auf

Welche Rechnungen dürfen eingeschickt werden?

Alle Rechnungen von niederösterreichischen Unternehmen, bei denen bis 19. Dezember 2026 Geld ausgegeben wird. Ob Handel, Dienstleistung, Handwerk oder Gewerbebetrieb ist egal: Alle Unternehmen, die Mitglied der Wirtschaftskammer Niederösterreich sind, machen beim „Geld-zurück-Gewinnspiel“ mit. Auch Online-Einkäufe bei niederösterreichischen Unternehmen dürfen eingeschickt werden. Es gilt das Rechnungsdatum.

Von 23. November bis 19. Dezember 2026 werden die Gewinner gezogen!

Mit etwas Glück bekommen Sie von der Wirtschaftskammer Niederösterreich das Geld zurück.

Mitarbeiter:innen der WKNÖ und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

© WKNÖ



