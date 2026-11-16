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„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir neue Absatzmärkte erschließen und bestehende Geschäftsbeziehungen ausbauen. Unsere niederösterreichischen Betriebe haben hervorragende Produkte und Dienstleistungen, die international gefragt sind. Mit dem Exportforum bringen wir sie direkt mit jenen Experten zusammen, die die Märkte und Geschäftsmöglichkeiten vor Ort kennen“, betont Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ und zuständig für den Bereich Außenwirtschaft, beim Exportforum NÖ in der Wirtschaftskammerzentrale in St. Pölten.

Zwölf Wirtschaftsdelegierte der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA standen für persönliche Beratungen zu 20 Auslandsmärkten zur Verfügung. Schwerpunkte waren die EXPO 2027 in Belgrad sowie die wirtschaftlichen Perspektiven Montenegros und Albaniens. Ergänzt wurde das Programm durch die Exportalltag-Messe mit praxisnahen Informationen zu Finanzierung, Absicherung, Zoll und weiteren Fragen des Auslandsgeschäfts.

EXPO 2027: Belgrad als Drehscheibe für neue Geschäfte

Vom 15. Mai bis 15. August 2027 wird Belgrad mit der EXPO 2027 zum internationalen Treffpunkt für Wirtschaft und Innovation. Mehr als 130 Nationen werden erwartet. Für niederösterreichische Unternehmen bietet die Weltausstellung eine Plattform, um ihre Leistungen zu präsentieren, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und bestehende Partnerschaften auszubauen. „Besonders in den Bereichen Metallprodukte, chemische Erzeugnisse und Elektrotechnik verfügen niederösterreichische Unternehmen über hohe Kompetenz“, erklärt Andreas Haidenthaler, Wirtschaftsdelegierter für Serbien, Montenegro und Nordmazedonien.

Großes Potenzial sieht er zudem bei der Modernisierung Serbiens: von Energie-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur über emissionsärmere Produktionstechnologien bis zur Erneuerung des Gesundheitswesens. Auch industrielle Software, Automatisierung sowie Planungs- und Wartungsdienstleistungen sind gefragt.

Der Österreich-Pavillon bietet unter dem Motto „Austria. Join the Flow“ Möglichkeiten für Unternehmenspräsentationen, Kooperationen und Firmenevents. Ergänzend unterstützt das Programm „Flow to EXPO“ Betriebe bereits im Vorfeld mit Netzwerkveranstaltungen und Möglichkeiten zur Geschäftsanbahnung in der gesamten Westbalkanregion.

Das Expo-Büro steht bei Interesse gerne für ein Gespräch zur Verfügung: office@expoaustria.at

Montenegro: EU-Annäherung eröffnet neue Märkte

Montenegro zählt zu den aussichtsreichsten EU-Beitrittskandidaten am Westbalkan. Alle 33 Verhandlungskapitel sind eröffnet, 23 davon bereits vorläufig abgeschlossen. Ein EU-Beitritt 2028 gilt als realistisches Ziel, ist aber noch nicht fixiert. Die schrittweise Angleichung an europäische Rechts- und Wirtschaftsstandards schafft mehr Rechtssicherheit und Transparenz und verbessert langfristig die Bedingungen für Investitionen. „Besonders in den Bereichen Energie, Tourismus, Infrastruktur, Umweltwirtschaft und digitale Dienstleistungen ergeben sich interessante Geschäftschancen für niederösterreichische Betriebe“, weiß Haidenthaler. Gefragt sind insbesondere Technologien, Know-how und hochwertige Dienstleistungen.

Albanien: EU-Kurs bringt neue Geschäftschancen

Albaniens Weg in die EU eröffnet neue Chancen für NÖ Unternehmen. Gemeinsam mit Montenegro zählt das Land zu den Vorreitern im Beitrittsprozess am Westbalkan. Alle 33 Verhandlungskapitel sind eröffnet, erste wurden 2026 bereits vorläufig abgeschlossen. Gleichzeitig fließen EU-Mittel in Reformen und Infrastrukturprojekte. „Die EU-Annäherung macht Albanien für österreichische Unternehmen zunehmend attraktiv. Europäische Standards sorgen für mehr Planbarkeit und bessere Rahmenbedingungen. Gleichzeitig entstehen neue Investitionsmöglichkeiten“, erklärt Christoph Sturm, Wirtschaftsdelegierter für Griechenland, Albanien und Zypern. Das wachsende Vertrauen in den Standort zeigt sich auch bei den Investitionen: Österreich war im ersten Halbjahr 2026 gemessen an den Zuflüssen ausländischer Direktinvestitionen der größte ausländische Investor in Albanien.

Besonders großes Potenzial sieht Sturm in der Infrastruktur, bei erneuerbaren Energien, im Tourismus und in der Digitalisierung. Albanien investiert in Straßen, Häfen und Schienen, baut Solar- und Windkraft aus und modernisiert seine Stromnetze. Auch der boomende Tourismus und die zunehmende Digitalisierung schaffen Nachfrage nach österreichischen Produkten, Technologien und Know-how. Allerdings bleiben Rechtssicherheit, Verwaltungsverfahren und die Suche nach geeigneten Geschäftspartnern Herausforderungen. „Albanien ist ein Markt, in dem persönliche Kontakte und verlässliche Partner entscheidend sind. Wer hier erfolgreich sein will, muss gut vorbereitet sein“, betont Sturm.

Unterstützung und Begleitung bis zum konkreten Auftrag

„Die Märkte in Zentral- und Südosteuropa bieten unseren niederösterreichischen Betrieben große Chancen. Aber gute Produkte allein reichen nicht. Wer neue Märkte erschließen will, muss die Rahmenbedingungen kennen, die richtigen Kontakte knüpfen und verlässliche Partner finden. Genau hier liegt die Stärke der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: Mit einem weltweiten Netzwerk, Marktkenntnis und persönlicher Beratung begleiten unsere Experten die Unternehmen von der ersten Geschäftsidee bis zur konkreten Umsetzung. Damit aus internationalen Chancen auch konkrete Aufträge werden“, unterstreicht WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser.



© WKNÖ V.l.: Patrick Hartweg, Leiter der Abteilung Außenwirtschaft in der WKNÖ, Christoph Sturm, Wirtschafsdelegierter für Griechenland, Albanien und Zypern, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, zuständig für den Bereich Außenwirtschaft in der WKNÖ, und Andreas Haidenthaler, Wirtschaftsdelegierter für Serbien, Montenegro und Nordmazedonien.

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