Erfolgreiche Frauengesundheitsmesse „Gesundheit für Sie“
„Miteinander gesund – Frau im sozialen Netz“ lautete das Motto der „Gesundheit für Sie“-Messe am 13. und 14. November 2026 im WIFI St. Pölten.
Lesedauer: 1 Minute
Über 2.000 Interessierte nutzten die Gelegenheit und besuchten im Rahmen der Frauengesundheitsmesse im WIFI St. Pölten Vorträge, Workshops, Gesundheits-Checks sowie Informations- und Beratungsangebote rund um soziale Gesundheit, digitale Medien und die Bedeutung von Beziehungen für das Wohlbefinden von Frauen. Darüber hinaus bot die Messe zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch, kostenlose Gesundheitsangebote und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Initiiert wurde die Messe von der Österreichischen Gesundheitskasse und ihren Partnern.