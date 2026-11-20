Über 2.000 Interessierte nutzten die Gelegenheit und besuchten im Rahmen der Frauengesundheitsmesse im WIFI St. Pölten Vorträge, Workshops, Gesundheits-Checks sowie Informations- und Beratungsangebote rund um soziale Gesundheit, digitale Medien und die Bedeutung von Beziehungen für das Wohlbefinden von Frauen. Darüber hinaus bot die Messe zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch, kostenlose Gesundheitsangebote und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Initiiert wurde die Messe von der Österreichischen Gesundheitskasse und ihren Partnern.

© ÖGK / Michael Gizicki V.l. Jutta Angeler-Maca (AKNÖ), Apothekerkammer-Präsident Heinz Haberfeld, Frauensekretärin Bernadette Korherr (ÖGB), Vizepräsidentin Dagmar Fedra-Machacek & Karoline Tauchmann (Ärztekammer), AKNÖ-Vizepräsidentin Angela Fischer, Sonja Bauer (SVS), Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses NÖ Robert Leitner, LR Martin Antauer, FiW-Landesvorsitzende Vera Sares, Abg. z. NÖ Landtag Doris Schmidl, Apothekerkammer-Vizepräsidentin Elisabeth Biermeier, Vzbgm. Michael Kögl (Stadt St. Pölten) und Justyna Gorzan (BVAEB).