Mandarinen, Nüsse, Schoko-Nikoläuse und kleine Geschenke: Am 6. Dezember wird in Niederösterreich wieder der Nikolaustag gefeiert. Für viele Familien gehört das Beschenken ihrer Liebsten fest zur Tradition. „Der Nikolaustag ist für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein wichtiger Anlass, um anderen mit kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude zu machen. Gleichzeitig ist er für unseren heimischen Einzelhandel ein wichtiger Kaufanlass in der Vorweihnachtszeit“, erklärt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ. Aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria zeigen, dass vor allem Partnerinnen und Partner (32 Prozent), die eigenen Kinder (29 Prozent) sowie Enkelkinder, Nichten und Neffen (28 Prozent) beschenkt werden.

Schoko-Nikoläuse bleiben die beliebtesten Geschenke

Die Ausgaben für Nikolaus-Geschenke fallen heuer etwas geringer aus: Wer einkauft, gibt im Durchschnitt rund 40 Euro aus – zehn Euro weniger als im Vorjahr. Die beliebtesten Geschenke sind Schoko-Nikoläuse (67 Prozent), gefolgt von sonstigen Süßigkeiten und Lebkuchen (33 Prozent) sowie Nüssen, Mandarinen und anderem Obst (26 Prozent). Im Durchschnitt werden 4,8 Schoko-Nikoläuse gekauft.

© Tanja Wagner Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ.

Heimischer Handel ist erste Anlaufstelle

Die meisten Nikolaus-Geschenke werden im stationären Handel gekauft. 75 Prozent der Schenkenden erledigen ihre Einkäufe im Lebensmittelhandel beziehungsweise Supermarkt, 16 Prozent im Spielwaren- oder sonstigen Fachhandel. Jeweils 13 Prozent kaufen in Drogerien oder online ein. Fünf Prozent nutzen Advent- oder Nikolomärkte. „Die Zahlen zeigen, wie wichtig unsere heimischen Geschäfte gerade in der Vorweihnachtszeit sind. Die Kundinnen und Kunden schätzen die Qualität, die persönliche Beratung und die Verlässlichkeit unserer Betriebe. Wer regional einkauft, stärkt die Wertschöpfung vor Ort und sichert Arbeitsplätze“, betont Kirnbauer.

Vom Befüllen der Stiefel über gemeinsames Backen bis hin zum Krampusbesuch

65 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher feiern den Nikolaustag. Besonders beliebt ist das Befüllen von Stiefeln oder Sackerln (47 Prozent). 27 Prozent feiern mit einem gemeinsamen Essen, bei 26 Prozent kommt der Nikolaus persönlich vorbei. Auch das gemeinsame Backen (18 Prozent) und der Besuch des Krampus (14 Prozent) gehören zu den Bräuchen.

© WKNÖ

Initiativen zur Stärkung des regionalen Handels

Um den regionalen Einkauf in der Vorweihnachtszeit weiter zu fördern, setzt die Wirtschaftskammer auch heuer auf bewährte Aktionen. Bundesweit findet wieder das „Ö3-Christmas-Shopping“ statt. Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich macht auf die Bedeutung des Einkaufens vor Ort aufmerksam. Über die Plattform sind regionale Gutscheinsysteme aus rund 30 NÖ Einkaufsstädten abrufbar. Damit können Beschenkte aus einer Vielzahl an regionalen Angeboten wählen und gleichzeitig den heimischen Handel stärken.

Hintergrund zum Nikolausbrauchtum

Der heilige Nikolaus von Myra zählt zu den bekanntesten Heiligen des Christentums und wird am 6. Dezember gefeiert. In Niederösterreich werden insbesondere Kinder traditionell mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken bedacht.