NÖ Innovationspreis 2027: Einreichphase startet!

Wirtschaftskammer NÖ und Land NÖ sind wieder auf der Suche nach den innovativsten Projekten Niederösterreichs. Unternehmen können von 2. November 2026 bis 7. Februar 2027 einreichen.

Der NÖ Innovationspreis rückt das besondere Engagement niederösterreichischer Unternehmen ins Rampenlicht und ermutigt sie, ihre Unternehmensentwicklung mit konsequenter Innovationskraft voranzutreiben. Seit über 35 Jahren werden Betriebe ausgezeichnet, die mit marktorientierten und nachhaltigen Lösungen neue Wege gehen und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes stärken. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für zukunftsorientierte Unternehmen in Niederösterreich und wird von den Technologie- und InnovationsPartnern (TIP), dem gemeinsamen Innovationsservice des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich, organisiert.

Wie viel Innovationskraft in Niederösterreich steckt, zeigt auch der jüngste Erfolg der Farm-ING Smart Farm Equipment FlexCo: Das von den TIP begleitete Unternehmen wurde beim Staatspreis Innovation 2026 mit dem Sonderpreis Econovius ausgezeichnet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt: „Innovation stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und schafft neue Chancen für den Standort. Niederösterreichs Unternehmen zeigen mit Mut, Know-how und neuen Ideen, wie erfolgreiche Lösungen für die Zukunft entstehen. Mit dem NÖ Innovationspreis holen wir genau diese Leistungen vor den Vorhang.“

„Innovationen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für unsere Betriebe. Der NÖ Innovationspreis macht sichtbar, wie viel Kreativität und Unternehmergeist in Niederösterreich stecken“, betont Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Mit unseren Technologie- und InnovationsPartnern NÖ unterstützen wir unsere Unternehmen dabei, aus guten Ideen erfolgreiche Projekte zu machen.“

Die Einreichphase für alle niederösterreichischen Unternehmen läuft von 2. November 2026 bis 7. Februar 2027. Aus allen Einreichungen kürt eine unabhängige Jury die Sonderpreisträger und den Gesamtsieger. Gleichzeitig werden jene Projekte definiert, die in weiterer Folge zum Staatspreis Innovation bzw. zu dessen Sonderpreisen entsandt werden.

Der NÖ Innovationspreis 2027

Im Jahr 2027 vergeben das Land Niederösterreich, die Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Sponsoren den Karl Ritter von Ghega-Hauptpreis (10.000 Euro) sowie drei Sonderpreise (je 4.000 Euro). Die Einreichung ist online über das Einreichportal auf NÖ Innovationspreis von 2. November 2026 bis 7. Februar 2027 möglich. Die Preisverleihung findet am 31. Mai 2027 im Haus der Digitalisierung in Tulln statt.

Infos und Einreichung: www.informationspreis-noe.at