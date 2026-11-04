Sicherheit – Unternehmen besonders im Brennpunkt

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Cyber-Angriffe, Desinformation, unsichere Lieferketten, Beeinträchtigungen der Energieversorgung und Vieles mehr – Unternehmen stehen in unsicher gewordenen Zeiten besonders im Brennpunkt. Und können dabei aber nicht nur potenzielles Angriffsziel sein, sondern müssen auch als Teil der Abschreckung und der Verteidigung gedacht werden. Diesen Schluss zogen die Experten Peter Vorhofer (Nationaler Sicherheitsberater im Bundeskanzleramt) und Reinhard Marak (Leiter der Stabstelle für Krisenmanagement und Sicherheitsvorsorge der Wirtschaftskammer Österreich) im Rahmen einer Infoveranstaltung zum Thema „Versorgungssicherheit aus Sicht des Krisenmanagements“ in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Bevorratung, breiter aufgestellte Liefernetzwerke, ....

„90 Prozent der hybriden Zielvektoren betreffen die Wirtschaft“, brachte Vorhofer die Thematik auf den Punkt. Entsprechend dürfe Abwehr nicht nur militärisch, zivil und geistig im Sinne der klassischen umfassenden Landesverteidigung, sondern müsse auch wirtschaftlich gedacht und gelebt werden. „Das Gesamtsystem hält potenzielle Aggressoren ab, nicht allein die Streitkräfte.“ Entscheidende Faktoren dabei seien entsprechende Bevorratung, Diversifizierung durch breiter aufgestellte Liefernetzwerke, Resilienz auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein entsprechendes Sicherheitsdenken innerhalb des Unternehmens und eine gute Infrastruktur mit Cyber-Sicherheitseinrichtungen auf dem Stand der Zeit und funktionierenden Backup-Systemen. „Je besser Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diverse Bedrohungen vorbereitet sind, umso besser ist es für das ganze Land“, so Vorhofer.

"Produktionsfähigkeiten mitdenken"

In diese Kerbe schlug auch WKÖ-Experte Marak. „Unternehmen sind praktisch Werkzeuge, die der Staat braucht, um Versorgung sicherstellen zu können.“ Das betreffe praktisch alle Bereiche, von Lebensmittel bis zur Energie, und verlange auch das Sicherstellen von Abwehrmaßnahmen, etwa gegen Drohnen, für Infrastruktur und Unternehmen. Besondere Bedeutung schreibt Marak Produktionsstandorten im Land zu, um Abhängigkeiten möglichst gering zu halten. „Wir müssen stets auch Produktionsfähigkeiten bei der staatlichen Resilienz mitdenken“, so Marak und mahnt: „Wenn ich Unternehmen resilient machen will, muss ich sie unterstützen und nicht mit immer neuen Melde- und Berichtspflichten belasten.“

2027 erste österreichische Satelliten im All

Gerade auch im militärischen Bereich brauche es Maßnahmen, um Abhängigkeiten zu reduzieren, etwa durch die Einbindung in Produktionsketten im Rüstungsbereich. Vorhofer verweist dazu darauf, dass das Österreichische Bundesheer in den nächsten Jahren eigene Satelliten ins All bringen werde. „Damit erhöhen wir die eigenen Fähigkeiten und bauen gleichzeitig unsere Sicherheitstools aus, da Satelliten grundsätzlich einen Mehrfachnutzen haben“, so Vorhofer.

"Für Gefährdungen unserer Sicherheit und Souveränität sensibilisieren"

Die Veranstaltung fand im Rahmen der 2024 gegründeten „Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik in NÖ“ statt, in der auch die WKNÖ Mitglied ist. „Wir wollen mit unserer Arbeit ein Bewusstsein für die vielfältigen Bedrohungen unserer Tage schaffen und die Bevölkerung für Gefährdungen unserer Sicherheit und unserer Souveränität zu sensibilisieren“, so der Präsident der Gesellschaft, Johann Lampeitl. WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser strich den Präventionsgedanken hervor. „Es geht darum, Schlimmes zu vermeiden.“ Die Wirtschaft leiste von der Nahversorgung über Arbeitsplätze bis zu Innovationen einen großen Beitrag für unser Zusammenleben und sei auch in Fragen der allgemeinen Sicherheit gefordert.

© Michaela Pichler Fachtagung „Versorgungssicherheit aus Sicht des Krisenmanagements“ in der WKNÖ (v.l.): die Vortragenden Reinhard Marak und Peter Vorhofer, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Moderatorin Alexandra Hagmann-Mille (WKNÖ-Wirtschaftspolitik), WKNÖ-Direkrorstellvertreterin Maria Gindl, Johann Lampeitl (Präsident Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik in NÖ) und NÖ Militärkommandant Georg Härtinger

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