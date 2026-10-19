300 Frauen aus der NÖ Wirtschaft verbindet der „Spirit of Optimism“

Was ist „Spirit of Optimism“? Nicht nur das zentrale Thema des Unternehmerinnenforums 2026, sondern etwas, das weit darüber hinausgeht. „Es ist der Mut, an etwas zu glauben, bevor es alle anderen tun. Optimismus ist kein naives Bauchgefühl, sondern eine Haltung, mit der man Neues wagt, Krisen übersteht und Verantwortung übernimmt – für sich selbst, für andere und manchmal für ein ganzes Land“, ist Vera Sares, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft NÖ, überzeugt.

Der Abend stand ganz im Zeichen von inspirierenden Keynotes, praxisnahen Impulsen und persönlichem Austausch. Ö3-Moderatorin Sylvia Graf und Business Coach Michaela Kaindl-Hönig zeigten in ihrer Keynote, wie Unternehmerinnen auch im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz wirkungsvoll führen und verkaufen können. Beim Unternehmerinnen-Talk zeigten Vertriebsexpertin Katharina Schneider („2 Minuten 2 Millionen"), Christina Wieser (Senior Economist bei der Weltbank und Präsidentin der SKN-Frauen), Iris Maislinger (Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin) und Finanzberaterin Waltraud Hauser, dass Optimismus viele Gesichter hat.

Niederösterreichs Wirtschaft ist so gut weiblich wie männlich. Fast die Hälfte aller Unternehmensgründungen im ersten Halbjahr 2026 entfiel auf Frauen. „Es gibt heute praktisch keine Branche mehr, in der nicht Frauen an der Spitze von Unternehmen absolute Spitzenleistungen erbringen", betont WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und appelliert daran, noch mehr Frauen für die Selbstständigkeit zu begeistern: „Das Netzwerk von Unternehmerinnen, wie Sie hier versammelt sind, ist zweifellos die beste Werbung für die Selbstständigkeit – und damit für viele weitere Unternehmerinnen von morgen."

Zum Abschluss nahm auch Frau in der Wirtschaft NÖ-Landesvorsitzende Vera Sares das Thema des Abends noch einmal auf: „Optimismus ist mehr als eine Haltung – er ist unser Kompass. In unsicheren Zeiten gibt er uns die Kraft, weiterzumachen. Er lässt uns Chancen sehen, wo andere nur Probleme erkennen. Und er verbindet uns als Unternehmerinnen, die gemeinsam stärker sind als allein. Dieser Spirit of Optimism – den nehmen wir mit in unsere Betriebe, in unsere Teams und in unsere Zukunft."









© Monika Fellner Beim 47. Unternehmerinnenforum in Ybbs (v.l.): Die Direktor-Stellvertreterinnen Maria Gindl und Alexandra Höfer, Frau in der Wirtschaft NÖ-Landesvorsitzende Vera Sares, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser und Frau in der Wirtschaft NÖ-Geschäftsführerin Nicole Wöllert.

© Monika Fellner Geballte Frauenpower aller Bezirksvorsitzenden von Frau in der Wirtschaft NÖ (v.l.): Sonja Hockauf-Bartaschek (Krems), Linda Fertl-Bläuel (Tulln), Martina Polndorfer (Klosterneuburg), Jasmin Fuchs (Melk), Elisabeth Dorner (Mödling), Direktor-Stellvertreterinnen Maria Gindl und Alexandra Höfer, Frau in der Wirtschaft NÖ-Landesvorsitzende Vera Sares, Landtagsabgeordnete Silke Dammerer, Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser, Andrea Prenner-Sigmund (Gänserndorf), Sandra Friedl-Brenner (Amstetten), Veronika Geyer (Mistelbach), Angela Fischer-Steinacher (Baden), Bettina Heinzl (Hollabrunn), Nina Wanek (Gmünd), Sabine Danzinger (Korneuburg-Stockerau), Gabriele Jüly (Bruck/Leitha), Frau in der Wirtschaft NÖ-Geschäftsführerin Nicole Wöllert und Lisa Rumpler (WKNÖ Zielgruppenmanagement.

Foto-Download