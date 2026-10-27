Sie fragen - wir antworten: Wie kann mein Betrieb zu Jahresende Steuern sparen?

Das Jahresende naht. Wie sind Weihnachtsgeschenke steuerlich richtig zu behandeln?

Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter und Geschäftspartner sind steuerlich unterschiedlich zu behandeln:

Geschenke für Mitarbeiter : Es können Sachzuwendungen bis zu 186 Euro pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr unter bestimmten Voraussetzungen lohnsteuerfrei bleiben. Zu den Sachzuwendungen gehören zum Beispiel Gutscheine und Geschenkmünzen, die nicht in Bargeld abgelöst werden können. Geldzuwendungen sind immer steuerpflichtig.

: Es können Sachzuwendungen bis zu 186 Euro pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr unter bestimmten Voraussetzungen lohnsteuerfrei bleiben. Zu den Sachzuwendungen gehören zum Beispiel Gutscheine und Geschenkmünzen, die nicht in Bargeld abgelöst werden können. Geldzuwendungen sind immer steuerpflichtig. Für Betriebsveranstaltungen wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern gilt grundsätzlich ein Freibetrag von 365 Euro pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr. Dieser ist getrennt von der Grenze für Sachzuwendungen zu betrachten.

wie zum Beispiel gilt grundsätzlich ein Freibetrag von 365 Euro pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr. Dieser ist getrennt von der Grenze für Sachzuwendungen zu betrachten. Geschenke für Geschäftspartner: Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner sind üblicherweise nicht als Betriebsausgabe absetzbar. Derartige Kosten fallen unter den so genannten „nicht abzugsfähigen Repräsentationsaufwand“.

Als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können solche Kundengeschenke, die aus Gründen der Werbung überlassen werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Gegenstände geeignet sind, eine entsprechende Werbewirkung zu entfalten. Dies ist beispielsweise bei Kugelschreibern, Kalendern, Feuerzeugen etc. dann der Fall, wenn sie mit der Firmenaufschrift oder dem Firmenlogo versehen sind und es sich dabei nicht um exklusive Produkte handelt.

Wie sieht es mit der Umsatzsteuer aus?

Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Ausgenommen sind lediglich Aufmerksamkeiten. Voraussetzung für die Umsatzsteuerpflicht ist, dass für das Geschenk ein gänzlicher oder teilweiser Vorsteuerabzug möglich war.

Auch Kundengeschenke unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer, wenn für sie ein gänzlicher oder teilweiser Vorsteuerabzug möglich war.

Ausgenommen sind nur Geschenke von geringem Wert oder Warenmuster. Ein geringer Wert ist bis 40 Euro (ohne Umsatzsteuer) anzunehmen, wobei die an einen Empfänger pro Kalenderjahr abgegebenen Geschenke diese Grenze nicht übersteigen dürfen. Aufwendungen für geringwertige Werbeträger wie Kugelschreiber sind vernachlässigbar und nicht in die 40-Euro-Grenze mit einzurechnen.

Warum können sich gerade für heuer Investitionen lohnen?

Für Investitionen im Jahr 2026 ist der Investitionsfreibetrag (IFB) besonders attraktiv: Für begünstigte Investitionen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten in den Zeitraum bis 31. Dezember 2026 fallen, beträgt der IFB 20 Prozent. Bei Investitionen im Bereich der Ökologisierung können sogar 22 Prozent geltend gemacht werden. Der Freibetrag wird zusätzlich zur normalen Abschreibung als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Wie sieht es mit Spenden aus dem Betriebsvermögen aus? Wie lauten da die Regeln?

Spenden aus dem Betriebsvermögen zur Durchführung von Forschungs- und Lehraufgaben an bestimmte Institutionen sowie Spenden für mildtätige Zwecke sind bis zu maximal 10 Prozent des Gewinns vor Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrags steuerlich absetzbar. Eine Liste der begünstigten Empfänger ist auf der Seite des Finanzministeriums abrufbar: www.bmf.gv.at

Was ist die degressive Abschreibung?

Für bestimmte Investitionen kann alternativ zur linearen AfA eine degressive AfA in der Höhe von maximal 30 Prozent geltend gemacht werden. Dieser Prozentsatz ist auf den jeweiligen Buchwert (Restbuchwert) anzuwenden. In den ersten Jahren kann dadurch eine wesentlich höhere Abschreibung von Investitionen und dadurch eine geringere Steuerbemessungsgrundlage erreicht werden.

Jürgen Sykora: "Planbarkeit und Rechtssicherheit"

Der Vorsitzende des WKNÖ-Ausschusses für Steuerpolitik, Jürgen Sykora, über aktuelle steuerliche Herausforderungen für die niederösterreichischen Unternehmen.



Herr Sykora, was möchte der Ausschuss für Steuerpolitik erreichen?

Sykora: Wir begutachten steuerrechtliche Gesetzesentwürfe, informieren über Neuerungen und vertreten die Interessen der NÖ Unternehmen. Unser besonderes Anliegen ist die Planbarkeit und Rechtssicherheit. Häufige steuerliche Änderungen, etwa bei Sachbezügen für den Elektro-Pkw oder Verrechnungskonten, erschweren unternehmerische Entscheidungen.

Was sind derzeit die großen Themen im Ausschuss?

Aktuell beschäftigen wir uns intensiv mit der Digitalisierung der Umsatzsteuer und der verpflichtenden elektronischen Rechnungsstellung im grenzüberschreitenden EU-Geschäftsverkehr ab 2030. Hier müssen frühzeitig die richtigen Weichen für eine praxistaugliche Umsetzung gestellt werden.

Was ist aktuell die größte steuerliche Herausforderung für die Betriebe?

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden unsere Unternehmen zusätzlich mit steuerlichen Belastungen und Rechtsunsicherheit konfrontiert. Themen wie Änderungen beim Gewinnfreibetrag oder die Behandlung von Verrechnungskonten bei GmbHs zeigen, dass der Finanzierungsbedarf des Staates zunehmend bei den Betrieben spürbar wird. Wir brauchen Entlastung, Planungssicherheit und Investitionsanreize.

Welche Service-Angebote hat die WKNÖ zum Thema „Steuern“?

Unsere 23 Bezirks- und Außenstellen bieten eine kompetente erste Anlaufstelle für steuerliche Fragen. Bei komplexeren Themen, etwa Betriebsnachfolgen oder größeren steuerlichen Planungen, sind unsere Steuer-Expert:innen der Fachabteilungen zur Stelle. Ergänzend bieten Fachgruppen und Innungen branchenspezifische Beratungs- und Informationsangebote.

Was ist Ihr persönlicher Steuer-Tipp?

Fordern Sie aktiv Beratung ein und planen Sie frühzeitig! Steueroptimierung ist ein laufender Gestaltungsprozess, bei dem viele kleine Maßnahmen den entscheidenden Unterschied machen. Denn Steueroptimierung beginnt nicht mit der Steuererklärung, sondern mit der richtigen Planung.