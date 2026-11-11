Metalltechnik-Ausbildung: Sechs modernisierte Drehmaschinen im WIFI St. Pölten

Links Die Werkstätten im WIFI NÖ

Das WIFI der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat an seinem Standort St. Pölten die vorhandenen EMCO-Zyklusdrehmaschinen umfassend modernisiert. Das in Kooperation mit der Landesinnung der Metalltechniker NÖ und der Fachgruppe der Metalltechnischen Industrie NÖ umgesetzte Projekt stärkt die praxisnahe Ausbildung regionaler Fachkräfte – von der Lehrabschluss- bis zur Meisterprüfung.

Berufliches Können erfordert praktische Erfahrung an verlässlichen und hochpräzisen Maschinen. Durch die nun abgeschlossene Generalüberholung stehen die Drehmaschinen für Vorbereitungskurse und Prüfungen wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Dabei wurden nicht nur Komponenten erneuert, sondern die Maschinen auch auf die erforderliche Bearbeitungsgenauigkeit neu kalibriert. Diese ressourcenschonende und nachhaltige Erneuerung erhält die bewährte Ausbildungsinfrastruktur für die kommenden Jahre.

„Wer in die Qualität der Ausbildung investiert, investiert unmittelbar in die Leistungsfähigkeit unserer Betriebe. Gemeinsam mit der Landesinnung und der Fachgruppe schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass sich Fachkräfte am WIFI NÖ praxisnah weiterentwickeln und den nächsten beruflichen Schritt setzen können“, betont WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender und WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser.

Handwerkliche Weiterbildung unter modernsten Bedingungen

Die modernisierten Maschinen kommen insbesondere bei der Vorbereitung und Durchführung von Meister- und Lehrabschlussprüfungen zum Einsatz. Teilnehmende vertiefen daran ihre Fertigkeiten in der Metallbearbeitung und lernen, Werkstücke nach strengsten Qualitätsanforderungen zu fertigen.

Matthias Jansch, Innungsmeister-Stv. der Landesinnung der Metalltechniker NÖ, unterstreicht die Bedeutung der technischen Ausstattung: „Präzision und handwerkliches Können entscheiden in der Metalltechnik über die Qualität der Arbeit. Deshalb ist es uns als Innung ein Anliegen, dass angehende Fachkräfte und Meister unter modernsten Bedingungen lernen und ihre Fähigkeiten weiter perfektionieren können. Die Modernisierung leistet dazu einen konkreten Beitrag.“

Gemeinsame Investition in den Fachkräftenachwuchs

Mitfinanziert wurde die Modernisierung von der Landesinnung der Metalltechniker NÖ und der Fachgruppe der Metalltechnischen Industrie NÖ. „Die Industrie braucht Mitarbeitende, die ihr Wissen sicher in der Praxis anwenden. Mit unserem Beitrag stärken wir eine Ausbildung, die genau diese Verbindung herstellt. Davon profitieren die Teilnehmenden ebenso wie die Unternehmen, in die sie ihre Fähigkeiten einbringen“, so Alexander Schrötter, Geschäftsführer der Sparte Industrie der WKNÖ.

© Andreas Kraus V.l. Geschäftsführer der Landesinnung der Metalltechnik NÖ, Michael Bergauer; Innungsmeister-Stv. der Landesinnung der Metalltechniker NÖ, Matthias Jansch; WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender und WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser; Geschäftsführer der Sparte Industrie der WKNÖ, Alexander Schrötter und WIFI NÖ-Institutsleiterin-Stv. Johannes Zederbauer, vor den modernisierten EMCO-Zyklusdrehmaschinen im WIFI St. Pölten.

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