Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich Wolfgang Ecker, Bundesrat Sebastian Stark sowie ecoplus Prokurist Bernhard Ebner und Stefan Graf, Geschäftsführer Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. präsentierten kürzlich bei der Firma Eaton in Schrems die Wirtschaftsstrategie Waldviertel.

Mit der Vorstellung der Strategie wurde ein Impuls für die zukünftige Entwicklung der Region gesetzt. Die Waldviertelstrategie baut auf der Wirtschaftsstrategie Niederösterreich 2030+ auf und überträgt deren Ziele in konkrete Zukunftsperspektiven für das Waldviertel.

„Das Waldviertel ist eine Region, die oft unterschätzt wird, aber unglaublich viel Potenzial hat. Mit starken Unternehmen, innovativen Betrieben und engagierten Menschen, die anpacken und etwas weiterbringen wollen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Stärken des Waldviertels stärken und die Region als Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Dabei war uns besonders wichtig, dass diese Strategie nicht von St. Pölten aus verordnet wird, sondern aus der Region für die Region entsteht. Und genau das ist gelungen. Wir wollen noch stärker zeigen, welche beruflichen Chancen und welche Lebensqualität das Waldviertel bietet. Damit unterstützen wir unsere Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und machen die Region als Arbeits- und Lebensstandort noch attraktiver“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner.

„Die Waldviertler Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden Lehrlinge aus und geben Aufträge an andere Unternehmen in der Region. Damit sorgen sie dafür, dass die Menschen hier Arbeit finden und sich etwas aufbauen können. Mit der Waldviertelstrategie setzen wir bei dem an, was die Betriebe hier gut können und was sie für den nächsten Schritt brauchen. Dazu gehören gut ausgebildete Fachkräfte, eine gute Verkehrsanbindung und leistungsfähige Stromnetze. Denn wenn unsere Betriebe im Waldviertel investieren und wachsen können, stärkt das den Wirtschaftsstandort ganz Niederösterreich. Jetzt gilt es, diese Strategie umzusetzen, woran wir uns aktiv beteiligen werden“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Die Nachhaltigkeitsregion in Niederösterreich

Die Waldviertelstrategie versteht das Waldviertel als die Nachhaltigkeitsregion Niederösterreichs. Aufbauend auf den regionalen Stärken werden sechs zentrale Handlungsfelder miteinander verknüpft: die Wertschöpfungsregion, Lebensmittelregion, Rohstoffregion, Aktivregion, Lebensraumregion und Sicherheitsregion. Damit werden wirtschaftliche Entwicklung, nachhaltige Ressourcennutzung und Lebensqualität gemeinsam gedacht und weiterentwickelt. Die Strategie wurde auf Basis eines umfassenden Beteiligungsprozesses entwickelt. In zahlreichen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Gemeinden, Bildung, Tourismus und Regionalentwicklung sowie einer regionalen Befragung wurden Stärken, Herausforderungen und Entwicklungspotenziale erhoben und gebündelt.

„Mit der Waldviertelstrategie schaffen wir einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für die Zukunft der Region. Sie macht sichtbar, was das Waldviertel bereits heute auszeichnet, zeigt Entwicklungspotenziale auf und soll regionale Akteurinnen und Akteure dabei unterstützen, gemeinsame Projekte und Initiativen voranzutreiben“, erklärt ecoplus Prokurist Bernhard Ebner.