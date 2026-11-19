547 Einreichungen aus ganz Österreich, 22 Nominierte, davon 6 Gewinnerinnen, von denen zwei ihr Unternehmen in Niederösterreich haben: Mit dem Woman in Business Award 2026 haben die Wirtschaftskammer Österreich und Frau in der Wirtschaft (FiW) erfolgreiche Unternehmerinnen vor den Vorhang geholt. Die Auszeichnung würdigt Frauen, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und außergewöhnlichem Engagement die heimische Wirtschaft prägen.

Unternehmerinnen sichern Arbeitsplätze und gestalten Österreichs wirtschaftliche Zukunft

Welche Bedeutung Unternehmerinnen für den Wirtschaftsstandort Österreich haben, zeigen auch die Zahlen: 154.195 Einzelunternehmen und damit 40,3 Prozent werden hierzulande von Frauen geführt. Bei den Unternehmensneugründungen lag ihr Anteil 2025 bei 45,7 Prozent.

Auch bei der Betriebsnachfolge spielen Frauen eine zentrale Rolle: 42,1 Prozent der Unternehmensübernahmen entfallen auf sie. Bis 2035 stehen österreichweit rund 56.600 Unternehmen mit mehr als 780.000 Arbeitsplätzen zur Übergabe an. Ob bei der Führung bestehender Betriebe, bei Neugründungen oder Unternehmensübernahmen – Unternehmerinnen schaffen und sichern Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und gestalten Österreichs wirtschaftliche Zukunft aktiv mit.

Die Preisträgerinnen aus Niederösterreich

Zwei niederösterreichische Unternehmerinnen konnten sich eine Top-Platzierung sichern:

Elisa Wegl, Erfinderin der elja® Gewichtstiere, hat beim Woman in Business-Award Platz 3 in der Kategorie „Social Entrepreneurin des Jahres“ erreicht.



Frau Wegl, was können wir uns unter „Gewichtstieren“ vorstellen?

Meine elja® Gewichtstiere sind bewusst schwere, mit Sand gefüllte Stofftiere, die durch ihr Gewicht helfen, den eigenen Körper besser zu spüren, zur Ruhe zu kommen, besser zu schlafen und sich zu konzentrieren. Besonders unruhige, reizüberflutete Menschen und neurodivergente Menschen, etwa mit Autismus oder ADHS, profitieren davon. Die Gewichtstiere sind einfache, schnell verfügbare Wohlfühlbegleiter für Jung und Alt. Ob nach einem stressigen Arbeitstag, in emotional herausfordernden Momenten oder bei Reizüberflutung – auflegen, ziehen, schieben, spüren und dabei zur Ruhe kommen!

Was ist für Sie im Unternehmertum wichtig?

Für mich ist es wichtig, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erbringen. Wir helfen direkt und spürbar neurodivergenten und hochsensiblen Menschen sowohl mit den Gewichtstieren als auch mit den Angeboten unseres neuen elja® Zentrum der Wahrnehmung in Michelhausen/NÖ. Wir möchten Verständnis schaffen, Selbstregulation fördern, soziale Teilhabe und Potenzialentfaltung ermöglichen.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Das zu tun, wofür mein Herz schlägt, an meine Vision zu glauben und sie mit Begeisterung und Ausdauer verfolgen.

Müssen Frauen härter arbeiten?

Ich weiß nicht, ob Frauen härter arbeiten müssen, aber sie müssen auf jeden Fall mehr unter einen Hut bekommen.

Haben Sie einen Tipp für andere Unternehmerinnen?

Glaubt an euch und eure Vision und geht dafür los! Ich habe bei der Verleihung des Woman in Business-Award so viele tolle Unternehmerinnen kennengelernt. Gemeinsam können wir etwas bewegen und verändern – immer mit dem Herzen voraus.

Steckbrief Elisa Wegl, Gründerin elja Gewichtstiere: "Immer mit dem Herzen voraus!"

www.elja.at Die elja Gewichtstiere fördern durch gezielte Gewichts- und Druckimpulse die Tiefenwahrnehmung und unterstützen die Selbstregulation, Konzentration und Entspannung. Sie werden in der Therapie (wie z.B. Sensorische Integrationstherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychotherapie, uvm), in der Pädagogik und auch im familiären Umfeld eingesetzt.

Sevil Marinkovic wurde mit ihrem Unternehmen Sidma Integrations GmbH beim Woman in Business-Award als niederösterreichische Unternehmerin mit besonderer Leistung ausgezeichnet.





Frau Marinkovic, womit beschäftigt sich Ihr Unternehmen?

Wir sind in der Sicherheitstechnik tätig. Ich habe das Unternehmen im Jahr 2008 gemeinsam mit meinem Mann gegründet, ganz klassisch in der Garage! (lacht) Anfangs haben wir Video- und Sicherheitstechnik für private Haushalte angeboten. Unser erster Großauftrag war die Videoüberwachung im gewerblichen Bereich für eine große Handelskette. Wir stellen dort die Technik für die Zutritts- und Videoüberwachung bereit und koordinieren im Verdachtsfall die Alarmvideos aus den Filialen.

Zusätzlich arbeiten wir mit dem Österreichischen Bundesheer im Bereich der Simulation von Bodentrainings zusammen. Das spart Personal und Ressourcen, weil Soldatinnen und Soldaten realitätsnah am Simulator üben können. Solche Lösungen kommen unter anderem bei der Panzerabwehr und in der Flugtechnik zum Einsatz.

Was ist für Sie im Unternehmertum wichtig?

Der Bereich, in dem ich arbeite, fordert mich, und es wird mir nie langweilig. Das ist mir sehr wichtig. Innovative Technologien haben mich schon immer fasziniert.

Ich besuche regelmäßig internationale Sicherheitsmessen, um neue Entwicklungen und Technologien frühzeitig kennenzulernen. Dabei ist es mir besonders wichtig, innovative Lösungen zu entdecken und diese als eine der Ersten nach Österreich zu bringen und hier erfolgreich einzusetzen.

Genau das bedeutet für mich, am Puls der Zeit zu sein oder ihr manchmal sogar einen Schritt voraus.

Müssen Frauen härter arbeiten?

Ich denke schon, ja. Bei uns übernimmt mein Mann den technischen Bereich, während ich mich um den Betrieb, die Kundenbetreuung, die Besprechungen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmere.

Gerade als Frau muss man in meinem Geschäft selbstbewusst, belastbar und durchsetzungsstark sein. Als vorsichtiges „graues Mäuschen“ würde ich nicht weit kommen. Ich wünsche mir, dass Frauen selbstsicherer auftreten und sich nicht ständig selbst infrage stellen.

Für mich ist es selbstverständlich, mich durchzusetzen. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass ich als Frau in einer männerdominierten Branche immer respektvoll behandelt worden bin.

Haben Sie einen Tipp für andere Unternehmerinnen?

Wenn man seine Ziele konsequent verfolgt und der Wille groß genug ist, kann man sehr viel erreichen. Dahinter steckt allerdings viel Arbeit. Der Ausdruck „selbst und ständig“ trifft auf das Unternehmertum durchaus zu.

Die Arbeit muss einem Freude machen, sonst wird es auf Dauer schwierig mit der Motivation.

Aufgeben war für mich nie eine Option. Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan. Dann muss man bereit sein, umzudenken, neue Wege zu gehen und manchmal auch neu anzufangen. Entscheidend ist, an sich selbst und an sein Ziel zu glauben und weiterzumachen.

Steckbrief Sevil Marinkovic, Gründerin von SIDMA Integrations: "An sein Ziel glauben!" SIDMA Integrations GmbH entwickelt und realisiert ganzheitliche Sicherheits- und Integrationslösungen für Behörden und Industrieprojekte. Das Leistungsspektrum reicht von Videoüberwachung, Alarm- und Zutrittskontrollsystemen bis hin zu intelligent vernetzten Sicherheitslösungen. Dabei verbindet SIDMA moderne Technologie mit individueller Beratung, sorgfältiger Planung und praxisgerechter Umsetzung.

www.sidma.at

SIDMA Integrations GmbH entwickelt und realisiert ganzheitliche Sicherheits- und Integrationslösungen für Behörden und Industrieprojekte. Das Leistungsspektrum reicht von Videoüberwachung, Alarm- und Zutrittskontrollsystemen bis hin zu intelligent vernetzten Sicherheitslösungen. Dabei verbindet SIDMA moderne Technologie mit individueller Beratung, sorgfältiger Planung und praxisgerechter Umsetzung.

© Nadine Studeny Bei der Award-Verleihung v.l.: Lisa Rumpler (WKNÖ Zielgruppenmanagement), Elisabeth Dorner (FiW Mödling), Preisträgerin Elisa Wegl, WKÖ-Präsidentin und FiW Österreich-Vorsitzende Martha Schultz, Preisträgerin Sevil Marinkovic, FiW NÖ-Vorsitzende Vera Sares und Unternehmerin Neicy Kannampadam.





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