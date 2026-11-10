„Darknet, Hacker & Co“: Gemeinsam gegen Cyberkriminalität

Wie professionell Cyberkriminelle heute vorgehen und wie sich Unternehmen wirksam schützen können, stand im Mittelpunkt der Kooperationsveranstaltung „Darknet, Hacker & Co“ der Raiffeisen Regionalbank Mödling und der Wirtschaftskammer Mödling. Cybersecurity-Experte Daniel Rossgatterer gab im Haus der Wirtschaft Mödling einen praxisnahen Blick hinter die Kulissen der Cyberkriminalität und zeigte, warum Prävention angesichts von KI und immer schnelleren Angriffen wichtiger denn je ist.

Wie wählen Hacker ihre Opfer aus? Welche Rolle spielen künstliche Intelligenz, gestohlene Zugangsdaten und das Darknet? Und vor allem: Was können Unternehmen tun, um das eigene Risiko zu reduzieren? Diesen Fragen widmete sich Daniel Rossgatterer, Co-Founder und Geschäftsführer der Secutec GmbH, bei seiner Keynote.

„Cyberkriminalität kann jedes Unternehmen treffen, unabhängig von Größe oder Branche. Mit dieser gemeinsamen Veranstaltung möchten wir unsere Betriebe für die Risiken sensibilisieren und gleichzeitig zeigen, dass man mit den richtigen Vorkehrungen sehr viel für die eigene Sicherheit tun kann“, betont WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht.

Auch Jürgen Brandstötter, Firmenkundenleiter der Raiffeisen Regionalbank Mödling, unterstreicht die Bedeutung der Prävention: „Cyberrisiken sind längst zu einem wesentlichen unternehmerischen Risiko geworden. Entscheidend ist, sich frühzeitig mit möglichen Schwachstellen auseinanderzusetzen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu etablieren. Information und Bewusstseinsbildung sind dabei wichtige erste Schritte.“

KI beschleunigt Cyberangriffe

Eine zentrale Botschaft des Abends: Grundsätzlich kann jedes Unternehmen zum Ziel werden. Cyberkriminelle suchen oftmals nicht gezielt nach einem bestimmten Betrieb, sondern scannen automatisiert Systeme nach Schwachstellen. Finden sie eine Sicherheitslücke, kann daraus der Ausgangspunkt für einen Angriff werden. Künstliche Intelligenz beschleunigt diese Entwicklung zusätzlich.

Wie rasant Cyberangriffe mittlerweile ablaufen können, verdeutlichte Rossgatterer anhand aktueller Zahlen: In den präsentierten Daten sank die Zeitspanne bis zum Datenabfluss von 288 auf nur noch 72 Minuten. Gleichzeitig erfolgen demnach 65 Prozent der Erstzugriffe über gestohlene Zugangsdaten und Tokens. Auch Cloud-Dienste und Lieferketten rücken zunehmend in den Fokus der Angreifer.

Gestohlene Daten und Social Engineering

Einen besonderen Einblick erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in die Welt des Darknets. Dort werden neben gestohlenen Daten auch kriminelle Dienstleistungen angeboten. Besonders begehrt sind persönliche Daten und digitale Identitäten. Im Fall eines erfolgreichen Angriffs können daher neben Unternehmensdaten auch sensible Informationen aus dem Personalbereich betroffen sein, beispielsweise gespeicherte Ausweis- und Identitätsdokumente.

Neben technischen Schwachstellen setzen Cyberkriminelle gezielt auf Social Engineering. Zeitdruck, vermeintlich dringende Zahlungsaufforderungen oder manipulierte Nachrichten sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu verleiten, Zugangsdaten preiszugeben oder unbedacht Aktionen auszuführen.

Früh verhindern, schnell erkennen, Schaden begrenzen

Trotz der professionellen Vorgehensweise der Täter können Unternehmen ihr Risiko deutlich reduzieren. Zu den Empfehlungen des Experten zählen unter anderem eine starke Multi-Faktor-Authentifizierung, die rasche Behebung bekannter Schwachstellen sowie getrennte und nicht löschbare Backups. Auch Wiederherstellungs- und Krisenpläne sollten regelmäßig getestet werden.

Eine entscheidende Rolle spielen zudem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Passwortmanager verwenden, MFA-Anfragen nicht ungeprüft bestätigen, bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen nachfragen und verdächtige Vorgänge rasch melden, lauteten einige der praktischen Tipps.

„Der Abend hat eindrucksvoll gezeigt, dass IT-Sicherheit nicht nur eine technische Frage ist. Sensibilisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein ganz wesentlicher Teil der Sicherheitsstrategie eines Unternehmens. Gerade für unsere kleinen und mittleren Betriebe ist es wichtig, das Thema nicht aufzuschieben, sondern rechtzeitig vorzusorgen“, so WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller.



