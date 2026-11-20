Die beliebte Veranstaltungsreihe „SIE & KI“ machte auf ihrer NÖ-Tour nun erstmals Station im Weinviertel. In Hollabrunn diskutierten Unternehmerinnen über Chancen, Herausforderungen und den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz. Am 25. November folgt der zweite Termin in Mistelbach.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Mai im Haus der Digitalisierung in Tulln mit rund 200 Teilnehmerinnen und den anschließenden Veranstaltungen im Industrieviertel setzt „SIE & KI“ seinen Weg durch Niederösterreich fort. Am 17. November 2026 machte die Veranstaltungsreihe erstmals im Weinviertel Station. In der WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn stand die Frage im Mittelpunkt, welche Chancen Künstliche Intelligenz bietet, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie Unternehmerinnen die Technologie verantwortungsvoll nutzen können.

Die Veranstaltungsreihe ist eine gemeinsame Initiative von Frau in der Wirtschaft Niederösterreich und dem ecoplus Haus der Digitalisierung. Ergänzt wird die Zusammenarbeit durch die Bundesinitiative SHE GOES AI und Women in AI Austria. Ziel der Zusammenarbeit ist es, KI-Wissen verständlich und praxisnah zu vermitteln, Unternehmerinnen im Umgang mit neuen Technologien zu stärken und den regionalen Austausch zu fördern.

„Mit unserer gemeinsamen Initiative ‚SIE & KI‘ wollen wir Unternehmerinnen ermutigen, die Chancen Künstlicher Intelligenz für ihren Betrieb zu nutzen. Dabei setzen wir auf praxisnahe Wissensvermittlung und persönlichen Austausch. Mit unserer Tour durch Niederösterreich bringen wir dieses Angebot direkt in die Regionen“, betonen Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer, Geschäftsführer des ecoplus Haus der Digitalisierung.

KI verstehen, Chancen erkennen und Erfahrungen austauschen

Mit Julia Eisner begleitet eine ausgewiesene KI-Expertin die Veranstaltungsreihe. Sie ist AI Expert & Academic Collaboration Lead bei der AI Factory Austria und beschäftigt sich insbesondere mit Responsible AI sowie der Vernetzung von Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft. Darüber hinaus ist sie Vizepräsidentin von Women in AI Austria und leitet dort die Arbeitsgruppe AI Literacy & Education. Unter dem Titel „SIE & KI – Von Frauen. Für die Zukunft“ gab Eisner Einblicke in die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz und zeigte auf, welche Verantwortung mit ihrem Einsatz verbunden ist. Bei der anschließenden Diskussion brachten die Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen, Fragen und Bedenken aktiv ein und diskutierten unterschiedliche Sichtweisen auf den Einsatz von KI. Der offene Austausch bot Gelegenheit, unterschiedliche Erfahrungen zu teilen, Fragen zu klären und neue Impulse für den eigenen Unternehmensalltag zu gewinnen.

Vera Sares, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Niederösterreich, unterstreicht die Bedeutung des praxisorientierten Angebots: „Für Unternehmerinnen ist es wichtig, mit den rasanten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz Schritt halten zu können. Dabei geht es nicht darum, jede neue Technologie bis ins Detail zu verstehen, sondern die richtigen Werkzeuge für den eigenen Betrieb zu finden.“

Nach dem Auftakt in Hollabrunn folgt am 25. November 2026 in Mistelbach die zweite Veranstaltung im Weinviertel. Während in Hollabrunn das Verständnis für Künstliche Intelligenz und der gemeinsame Austausch im Vordergrund standen, geht es beim Praxisworkshop in Mistelbach um konkrete Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmensalltag. Unter dem Titel „SIE & KI – KI im Business-Alltag sinnvoll einsetzen“ zeigt Digitalberaterin und KI-Trainerin Veronika Geyer, wie Unternehmerinnen und Frauen in KMU KI gezielt für ihre täglichen Aufgaben nutzen können. Die Themen reichen von Kundenrecherche, Marketing und Angebotspräsentationen über Datenauswertungen bis hin zu effektivem Prompting und dem Einsatz von KI-Desktop-Agents. Auch Datenschutz und relevante Änderungen durch den AI Act werden behandelt.

Die Eckdaten:

25. November 2026 | 13:00–17:00 Uhr „SIE & KI – KI im Business-Alltag sinnvoll einsetzen“ mit Veronika Geyer Haus der Wirtschaft Mistelbach Pater Helde-Straße 19, 2130 Mistelbach

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung unter wko.at/noe/fiw/sie-ki sowie www.virtuelleshaus.at