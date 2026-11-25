Vor 10 Jahren hat Ekkehart Haslberger sein Sportfachgeschäft "Sportwerk" in Göstling an der Ybbs eröffnet. Mittlerweile wurde der Betrieb bereits einmal vergrößert und ist es der Fachbetrieb im oberen Ybbstal für Sommer- und Wintersportler. Zum Jubiläum besuchte WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater den Betrieb und überreichte eine Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

www.sportwerk.at