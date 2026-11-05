10 Jahre Shiatsu: Karin Klein feiert Firmenjubiläum

Seit zehn Jahren widmet sich Karin Klein in ihrer Praxis mit viel Engagement dem Wohlbefinden ihrer Klientinnen und Klienten. Was mit der eigenen Begeisterung für Shiatsu und einer dreijährigen Ausbildung begann, wurde zu einem festen Bestandteil ihres beruflichen Lebens.

Neben Shiatsu bietet die Unternehmerin unter anderem auch Moxa- und Schröpfbehandlungen, Biosynergetik sowie Osteokinetik an. Besonders wichtig sind Karin Klein die persönlichen Begegnungen und die langjährige Treue ihrer Kundinnen und Kunden: „Ich bedanke mich bei allen Klienten von Herzen. Einige sind von Anfang an dabei, andere kamen dazu. Es freut mich, mit Shiatsu auf körperlicher und emotionaler Ebene Verbesserungen bringen zu können.“

Zum Firmenjubiläum gratulieren Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas herzlich und wünschen weiterhin viel Freude und Erfolg.

Weitere Infos unter: massagekarin.at