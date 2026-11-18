Unter dem Motto „120 Jahre verwurzelt in der Region“ feierte die Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland ihr 120-jähriges Bestehen. Rund 350 Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem Raiffeisen-Sektor folgten der Einladung in die Kasematten Wiener Neustadt.

Im Mittelpunkt des Festabends standen die langjährige Geschichte der Bank, ihre starke regionale Verbundenheit sowie der Blick in die Zukunft. Ein Rückblick auf die Entwicklung seit der Gründung im Jahr 1906 zeigt die Bedeutung der Raiffeisenbank als verlässlicher Finanzpartner für die Menschen und Unternehmen der Region.