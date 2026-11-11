125 Jahre Dessertmanufaktur Göttinger

Anfang November feierte die Dessertmanufaktur Göttinger ihr 125jähriges Firmenjubiläum und die gelungene Betriebserweiterung. Urgroßvater Josef Göttinger gründete bereits 1901 eine Bäckerei in Groß-Siegharts. Thomas Göttinger entwickelte daraus eine einzigartige Dessertmanufaktur und liefert pro Jahr rund 4 Millionen Portionen hochwertiger Konditoreiwaren an Cateringfirmen, Hotels und Restaurants in ganz Österreich und Deutschland – der Exportanteil liegt bei ca. 80 Prozent.

www.goettinger.com