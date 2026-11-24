Seit mittlerweile 15 Jahren steht der Schneebergland Genussladen in Bad Fischau von Friederike Schneider für ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an regionalen Spezialitäten und besonderen Geschenkideen. Dabei ist das Unternehmen seiner ursprünglichen Linie stets treu geblieben: Qualität, Regionalität und ein Gespür für ausgewählte Produkte stehen seit der Eröffnung im Mittelpunkt.

Zum 15-jährigen Bestehen gratulierten auch Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter (WKNÖ Wiener Neustadt) und Frau in der Wirtschaft-Vorsitzende Daniela Reisner. Sie würdigten damit das langjährige unternehmerische Engagement.