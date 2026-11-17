Mit viel Herzblut, echter griechischer Gastfreundschaft und ihrer Leidenschaft für gutes Essen haben Foteini Tsoutsi und Kosmas Wawas vor 20 Jahren ein Stück Griechenland nach Baden gebracht. Seither verwöhnen sie ihre Gäste im Restaurant El Greco mit Spezialitäten aus der Heimat und einer Atmosphäre, die zum Genießen und Verweilen einlädt. W

as 2006 begann, ist längst zu einer beliebten kulinarischen Adresse und einem liebgewonnenen Treffpunkt in der Badener Innenstadt geworden. Ob beim gemütlichen Abendessen mit Freunden, bei griechischen Köstlichkeiten oder an warmen Tagen auf der schattigen Terrasse: Das Restaurant „El Greco“ ist der ideale Platz, um das südländische Lebensgefühl mitten in Baden zu genießen.