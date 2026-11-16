Friseurmeister Ronny Platzer aus Pulkau, auch bekannt als „Haarmephisto“, feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Als Mobilfriseur ist er für Kinder, Damen und Herren im Einsatz. Besonders Menschen, die sich eine außergewöhnliche Frisur wünschen, finden den Weg zu ihm – und nehmen dafür auch eine längere Anreise in Kauf.

Schon bei der Berufswahl ging Ronny Platzer seinen eigenen Weg: Während sich viele seiner Freunde für eine klassische Ausbildung zum Mechaniker oder Installateur entschieden, wollte er etwas anderes machen. Der Friseurberuf passte zu ihm – auch, weil er dabei seine langen Haare behalten konnte. Ein weiterer, ganz praktischer Vorteil: Im Winter war es am Arbeitsplatz warm und im Sommer kühl. Sein Handwerk erlernte er in einem Betrieb im Waldviertel, mit 30 Jahren legte er die Meisterprüfung ab.

Seinem individuellen Stil ist er bis heute treu geblieben. Wer kreative Ideen und außergewöhnliche Haarkunst sucht, ist bei ihm richtig. Seine Kundinnen und Kunden kommen unter anderem aus Wien, Stockerau, Laa an der Thaya und Waidhofen an der Thaya. Besonders gefreut hat ihn eine Anfrage der Friseurberufsschule Geras: Dort war man auf der Suche nach jemandem, der für kreative Haarkunst steht.

Neben dem Friseurhandwerk gehört seine große Leidenschaft der Rockmusik. Platzer steht sowohl allein als auch mit seiner Band Madox auf der Bühne. Neu hinzugekommen sind Auftritte gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Schwägerin und den Namen „Platzer Sisters“. „Die Musik gibt mir Kraft und Ruhe“, sagt der Unternehmer.