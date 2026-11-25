Seit 20 Jahren steht die Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH für die erfolgreiche touristische Entwicklung und Vermarktung der Region. Mit ihrem vielfältigen Angebot aus Natur, Kultur, Kulinarik und Erholung haben sich die Wiener Alpen als attraktive Tourismusdestination etabliert.

Als Zeichen der Anerkennung überreichte Bezirksstellenausschussmitglied Hans Fromwald der Geschäftsführerin Mariella Klement-Kapeller eine Ehrenurkunde.

Die Wirtschaftskammer gratuliert herzlich zum 20-jährigen Bestehen und wünscht weiterhin viel Erfolg bei der touristischen Weiterentwicklung der Region.