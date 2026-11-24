Ein Vierteljahrhundert Selbstständigkeit ist ein besonderer Grund zum Feiern! Birgit Fasching begeht das 25-jährige Bestehen ihres Kosmetikstudios in Bad Erlach. Nach einem frischen Touch-up für den Salon startet sie mit einer Salonparty gebührend ins Jubiläumswochenende.

Zum Jubiläum gratulierten auch Andrea List-Margreiter, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Wiener Neustadt, und Daniela Reisner, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt, persönlich. 25 Jahre lang mit Leidenschaft und Engagement für die Kund:innen da zu sein, erfordert nicht nur fachliches Können, sondern auch unternehmerisches Durchhaltevermögen. Zu dieser besonderen Leistung gratulierten die beiden herzlich und wünschten Birgit Fasching weiterhin viel Erfolg und Freude an ihrer Arbeit.