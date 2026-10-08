30 Jahre Günther Weixelberger GmbH

1996 machte sich Günther Weixelberger mit seinem Ingenieurbüro in Pitten selbständig, spezialisiert auf die Bereiche Baugrunderkundung, Versickerung, Hydrogeologie und Lagerstättengeologie. Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überreichten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka eine Urkunde an die Firmenleitung. Brigitte und Günther Weixelberger sowie Maximilian Rieder freuten sich über die Glückwünsche.

© zVg V.l.: Maximilian Rieder, Brigitte und Günther Weixelberger, Monika Eisenhuber und Bernhard Dissauer-Stanka