Helmut Fichtinger ist Goldschmiedmeister und hat aus seiner Leidenschaft 1991 mit Gründung seines Unternehmens einen Betrieb geformt, der bereits in der nächsten Generation weitergeführt wird. Der Familienbetrieb hat sich mit viel Gespür, Erfahrung und Liebe zum Detail beim Kenner einen qualitätsvollen Ruf erarbeitet und bietet Nahversorgung im besten Sinne. Vertreter der Gemeinde und der Wirtschaft gratulierten dem Familienbetrieb, der einen wesentlichen Beitrag für die regionale Wirtschaft im Stadtzentrum von Amstetten leistet.

© Claudia Sainitzer V.l.: Bürgermeister Christian Haberhauer, Irene Schneider, Tanja Graf-Eder, Helmut Fichtinger, Elisabeth Fichtinger, Regina Heninger, Bianca Maderthaner, Wirtschaftsstadtrat Gerhard Irxenmayer und WK Leiter

Andreas Geierlehner