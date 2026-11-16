Das Autohaus Mayer in Tulln ist ein traditionsreicher, familiengeführter Kfz-Betrieb mit über vier Jahrzehnten Firmengeschichte.

Das Familienunternehmen wird in zweiter Generation von Barbara Mayer gemeinsam mit Markus Drapela-Mayer geführt.

Anlässlich der Jubiläumsfeier überreichte Linda Fertl-Bläuel, Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Tulln, im Namen der Wirtschaftskammer Tulln eine Jubiläumsurkunde sowie Blumen und gratulierte Herrn Marko Tolic, auch „Werkstätten Papa“ genannt, zur 30-jährigen Firmentreue.

Homepage: AUTOHAUS SUZUKI MAYER TULLN