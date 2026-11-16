45 Jahre Autohaus Mayer in Tulln
Tulln
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Aktualisiert am 16.11.2026
Das Autohaus Mayer in Tulln ist ein traditionsreicher, familiengeführter Kfz-Betrieb mit über vier Jahrzehnten Firmengeschichte.
Das Familienunternehmen wird in zweiter Generation von Barbara Mayer gemeinsam mit Markus Drapela-Mayer geführt.
Anlässlich der Jubiläumsfeier überreichte Linda Fertl-Bläuel, Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Tulln, im Namen der Wirtschaftskammer Tulln eine Jubiläumsurkunde sowie Blumen und gratulierte Herrn Marko Tolic, auch „Werkstätten Papa“ genannt, zur 30-jährigen Firmentreue.
Homepage: AUTOHAUS SUZUKI MAYER TULLN