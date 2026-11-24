Seit fünf Jahren steht Letter & Soul in Bad Erlach für Kreativität und liebevoll gestaltete Geschenkideen. Inhaberin Katharina Schmiedicke hat mit ihrem Atelier und Geschäft einen besonderen Ort geschaffen, an dem handgemachte und personalisierte Produkte, ausgewählte Dekorationsartikel sowie kreative Workshops im Mittelpunkt stehen.

Noch vor Adventbeginn wurde das fünfjährige Bestehen gebührend gefeiert. Auch Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt mit Bezirksvorsitzender Daniela Reisner und Wiener Neustadts Wirtschaftskammer NÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter gratulierten Katharina Schmiedicke herzlich zu diesem unternehmerischen Meilenstein. Mit ihrer Leidenschaft für Gestaltung und ihrem Gespür für individuelle Produkte zeigt sie, wie aus einer kreativen Idee ein erfolgreiches Geschäftsmodell entstehen kann.