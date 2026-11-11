50 Jahre HLW Haag

Seit fünf Jahrzehnten begleitet die HLW Haag junge Menschen auf ihrem Bildungs- und Berufsweg und gestaltet die Bildungslandschaft der Region aktiv mit. Dieses besondere Jubiläum wurde mit einem Festakt in der Mostviertelhalle Haag gefeiert. Rund 450 Gäste aus Bildung, Politik und Wirtschaft, Vertreter:innen der Schulgemeinschaft sowie langjährige Wegbegleiter:innen blickten gemeinsam auf die erfolgreiche Entwicklung der Schule zurück. Dabei blickten Lehrer und Schüler bühnenwirksam, charmant und einfallsreich auf die Schwerpunkte der Schulausbildung zurück und vermittelten einen sehr sympathischen Eindruck der Schule. Die Ehrengäste würdigten die Darbietungen mit wertschätzenden Gratulationen und beim eigens für diesen Anlass komponierten "Schulsong" fand die Jubiläumsfeier einen klingenden und würdigen Abschluss.

© HLW Haag Nach dem großen Festakt präsentiert sich die Schule mit ihrem verschiedenen Bildungsschwerpunkten auf der Bühne gemeinsam mit den Ehrengästen zum großen Gruppenfoto.