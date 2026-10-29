50 Jahre Westfield Shopping City Süd: Auszeichnung zum besonderen Jubiläum

Die Westfield Shopping City Süd feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1976 hat sie die Entwicklung des Handels in Österreich entscheidend mitgeprägt und sich zu einem der größten Einkaufszentren Europas entwickelt. Heute vereint der Standort rund 330 Konzepte aus Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit auf einer Mietfläche von etwa 205.600 Quadratmetern. Rund 5.200 Menschen finden hier einen Arbeitsplatz.

Anlässlich der Jubiläumsfeier überreichten WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser und WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich an Paul Douay, Managing Director Asset Management Central Europe bei Unibail-Rodamco-Westfield, sowie an Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd.

„Die Westfield Shopping City Süd ist seit fünf Jahrzehnten ein bedeutender Wirtschaftsmotor für die gesamte Region. Sie schafft Arbeitsplätze, bietet zahlreichen Unternehmen eine attraktive Plattform und trägt wesentlich zur überregionalen Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes und des Bezirks Mödling bei“, betonte WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser bei der Überreichung.