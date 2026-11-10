Austausch zwischen WK Mödling und BBRZ Wiener Neustadt

Gemeinsam für berufliche Perspektiven und erfolgreiche Reintegration in den Arbeitsmarkt. In der WK-Bezirksstelle Mödling durfte Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller kürzlich Petra Bircsak und Sandra Pistora vom BBRZ Wiener Neustadt zu einem persönlichen Informations- und Netzwerktreffen begrüßen.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die vielfältigen Unterstützungsangebote des BBRZ, das Menschen nach gesundheitlichen oder beruflichen Einschnitten bei der Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven begleitet. Mit maßgeschneiderten Beratungs-, Qualifizierungs- und Rehabilitationsangeboten unterstützt das BBRZ Betroffene dabei, wieder erfolgreich am Arbeitsleben teilzunehmen.

Für die Wirtschaftskammer ist der Austausch mit regionalen Netzwerkpartnern von großer Bedeutung. „Gerade in Zeiten des Fachkräftebedarfs sind Einrichtungen wie das BBRZ wichtige Partner, wenn es darum geht, Menschen neue Chancen am Arbeitsmarkt zu eröffnen und Unternehmen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unterstützen“, betont Andrea Lautermüller.

Neben der Vorstellung aktueller Angebote und Projekte wurden auch Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit sowie gemeinsame Anknüpfungspunkte für Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Mödling diskutiert.