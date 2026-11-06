Betriebsanlagengenehmigung: Mythen, Fakten und praktische Tipps

Das Informationsformat „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat sich über die Jahre hinweg als fixer Servicepunkt für Unternehmerinnen und Unternehmer etabliert. Bereits beim Frühstück erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld wertvolle Informationen zu aktuellen Themen. Dieses Jahr durfte WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold die Expertin für Betriebsanlagengenehmigungen, Sedina Pargan, begrüßen. Unter dem Titel „Betriebsanlagengenehmigung – urbane Legenden und was wirklich zu tun ist“ beleuchtete sie ein Thema, das viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Laufe ihrer betrieblichen Entwicklung beschäftigt. Mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis räumte Sedina Pargan mit weit verbreiteten Irrtümern rund um das Betriebsanlagenrecht auf und zeigte auf, worauf Unternehmen tatsächlich achten müssen. Die Besucherinnen und Besucher erhielten dabei wertvolle Informationen sowie konkrete Handlungsempfehlungen für ihren unternehmerischen Alltag.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner mit BAG-Expertin Sedina Pargan und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold