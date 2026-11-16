Seit Jänner 2020 braut Wolfgang Fischer Craft Biere im Stadtzentrum von Korneuburg, damals noch unter dem Namen Drunken Unicorn.

Anfang Jänner 2026 sind Michael Lechleitner und Felix Randisek eingestiegen. Danach wurde die Brauerei auf Holy Hops Brewing Co. umbenannt und wird seither als Fischer & Lechleitner OG geführt.

Vom Lager über Leicht- und Kreativbiere bis hin zu Spezialbieren bieten die begeisterten Jungunternehmer die verschiedensten Bierstile an. Bei der Austrian Beer Challenge 2026 wurde ihr Tropical Modern Pale Ale mit dem 1. Platz in der Kategorie „Amerikanische Ales“ ausgezeichnet.

Neben Brauereiführungen und Beer Tasting können auch Braukurse besucht werden. Alle Teilnehmer eines Braukurses können in der Holy Hops Brewing Co. selbst Hand anlegen und unterstützen den Brauer bei der Entstehung einer Bierspezialität beim Malz schroten, Einmaischen, Läutern, Hopfenkochen und der Hefezugabe.

Zum Abschluss erhalten alle ein persönliches Brauerdiplom. Jeden Freitag gibt es außerdem einen Ab-Hof-Verkauf, bei dem die Biere vor Ort verkostet und gekauft werden können.

Bezirksstellenobmann Andreas Minnich war von der Vielfalt an Geschmacksaromen begeistert und wünscht den beiden Jungunternehmern noch viele kreative Ideen! www.holyhops.at