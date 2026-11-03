Betriebsbesuch bei Gas-, Sanitär- und Heizungstechnik Alfred Dungl

Sein ganzes Leben lang arbeitet Alfred Dungl bereits in der Gas-, Wasser- und Heizungstechnik. Nach mehreren Jahren als Dienstnehmer, machte er sich vor über 22 Jahren mit seiner Firma auf der Hauptstraße in Seyring selbstständig.

Er und seine Mitarbeiter werden nicht nur bei größeren Umbauarbeiten in Sanitärräumen oder zum 24 Stunden Notdienst gerufen, sondern auch bei kleineren Gebrechen (undichte Abflüsse, Probleme mit der Bewässerungsanlagen, usw.) kontaktiert.

„Man merkt, dass Sie immer noch für ihren Beruf und ihr Gewerbe brennen!“ so Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, der Betriebsinhaber Alfred Dungl für seinen Einsatz dankte und dem Unternehmen viele gute Geschäfte für die nächsten Jahre wünschte.