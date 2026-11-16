Im Rahmen ihrer Betriebsbesuche besuchte Eva Helmer-Schneider, Bezirksvertrauensperson der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure, das Unternehmen MIRA MANUS Heilmassage (Inh. Tamara Mimlich) in Asparn an der Zaya.

Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an therapeutischen Behandlungen an und unterstützt Menschen bei Beschwerden des Bewegungsapparates sowie auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.

Ein besonderes Angebot von MIRA MANUS Heilmassage ist das Baby Floating. Dabei erleben Babys in einem speziell temperierten Wasserbecken ein Gefühl von Schwerelosigkeit, das an die Geborgenheit im Mutterleib erinnert. Die sanften Bewegungen im Wasser können die motorische Entwicklung fördern, zur Entspannung beitragen und das Wohlbefinden der Kleinsten unterstützen. Dieses Angebot erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei jungen Familien und erweitert das ganzheitliche Leistungsspektrum des Unternehmens.

Nähere Infos: https://www.miramanus.at