Auch heuer sorgte die Tombola der Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse Lilienfeld (BIL 2026) wieder für große Freude. Teilnehmen konnten alle Schülerinnen und Schüler, die ihren vollständig ausgefüllten Rätselrallye-Pass abgegeben hatten.

Nun wurden die attraktiven Preise an die glücklichen Gewinner überreicht.

Über den Schülerpreis, eine GoPro MAX 360 Action Cam, durfte sich Raghad Hares von der NÖ Mittelschule Hainfeld freuen.

Auch bei den Schulen gab es Grund zum Jubeln: Valentina Bleichner gewann für die MD SKI & GOLF Mittelschule Lilienfeld den Schulpreis, ein LEGO® Education SPIKE™ Prime Set, das kreatives Lernen, Technikverständnis und Teamarbeit fördert.

Die Preisübergabe erfolgte durch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Direktorin Hermine Dangl von der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental - Sponsor der BIL 2026 -sowie der Gründerin der BIL Renate Schauderer. Gemeinsam gratulierten sie den Gewinnerinnen und wünschten viel Freude mit den Preisen.

Schon vormerken: Am 15. Oktober 2027 geht die BIL in die nächste Runde. Auch 2027 warten wieder spannende Einblicke in die Welt der Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten.

wko.at/noe/bil

© MD SKI V.l.: Direktorin Hermine Dangl (Raiffeisenbank), Renate Schauderer, Schülerin Valentina Bleichner, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Direktor Martin Simader, Christina Drabits (Klassenvorstand 4SKI)