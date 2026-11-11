Business-Frühstück von FiW: Einblicke in die Arbeit als Medium

Beim abschließenden Business-Frühstück von Frau in der Wirtschaft dieses Jahres stand ein außergewöhnliches Tätigkeitsfeld in Zwettl im Mittelpunkt. Silvia Schaffer stellte den Teilnehmerinnen ihre Arbeit und ihren persönlichen Weg unter dem Motto „Medium zu sein ist meine Berufung“ vor.

Silvia Schaffer arbeitet mit der SILTRIX® Methode, die verschiedene feinstoffliche Ansätze miteinander verbindet. Einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildet die feinstoffliche Reinigung von Grundstücken und Häusern von sogenannten geopathischen Störfeldern, wie Wasseradern oder Bruchzonen, sowie von energetischen Altlasten. Auf ihrer Website www.siltrix.com bietet sie sowohl Einzelanwendungen als auch Ausbildungsmodule an.

Im Rahmen des Business-Frühstücks gab die Vortragende Einblicke in ihre Arbeitsweise und in ein Tätigkeitsfeld, das für viele Teilnehmerinnen neue Perspektiven eröffnete. Neben dem jeweiligen Impulsvortrag steht bei den regelmäßigen Business-Frühstücken von Frau in der Wirtschaft vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner freute sich über die rege Teilnahme und die Gelegenheit, beim gemeinsamen Frühstück wieder eine Unternehmerin und ihr besonderes Angebot näher kennenzulernen.