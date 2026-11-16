Das VAZ Krieglach stand ganz im Zeichen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsvernetzung. Die Wirtschaftskammer Steiermark und die Wirtschaftskammer Niederösterreich luden gemeinsam zur Geschäftskontaktemesse „BusinessMatching – Vernetzung über den Semmering“ ein. Rund 120 Unternehmen aus beiden Bundesländern nutzten die Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, Kooperationen anzubahnen und ihr Netzwerk über Bezirks- und Landesgrenzen hinweg auszubauen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Michael Ulm, Wirtschaftskammer Steiermark, sowie Bernhard Dissauer-Stanka, Wirtschaftskammer Niederösterreich. In ihren Begrüßungsworten hoben sie die Bedeutung einer starken wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Bundesländern hervor und betonten die Chancen, die sich durch eine noch engere Vernetzung für die heimischen Betriebe ergeben.

Insgesamt fanden rund 400 strukturierte Business-Gespräche statt. Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte aus den acht angrenzenden Bezirken trafen sich zu kompakten und effizienten Networking-Terminen. Ziel war es, neue Geschäftspartner kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und konkrete Ansätze für zukünftige Kooperationen zu entwickeln.

Die Veranstaltung machte deutlich, welches Potenzial in der Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und Niederösterreich steckt. Mit der geplanten Fertigstellung des Semmering-Basistunnels im Jahr 2029 werden die beiden Bundesländer wirtschaftlich noch enger zusammenrücken. Für die Unternehmen eröffnen sich dadurch neue Chancen in den Bereichen Kundengewinnung, Fachkräfteaustausch, Kooperationen und Markterschließung. Das BusinessMatching zeigt bereits heute, wie durch gezielte Vernetzung über Bezirks- und Landesgrenzen hinweg neue Geschäftsbeziehungen entstehen und die Grundlage für zukünftiges Wachstum geschaffen wird.

Für die Konzeption, Organisation und Moderation der Veranstaltung zeichnete Sales Teams & More unter der Leitung von Toni Ferk verantwortlich. Das strukturierte Matching-Konzept ermöglichte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb weniger Stunden eine Vielzahl hochwertiger Geschäftskontakte und sorgte für einen professionellen und reibungslosen Ablauf.

Das Fazit fiel entsprechend positiv aus: 120 teilnehmende Betriebe, rund 400 persönliche Gespräche und zahlreiche neue Kontakte zeigen eindrucksvoll, welchen Mehrwert professionell organisierte Vernetzungsformate für die regionale Wirtschaft bieten. Das BusinessMatching in Krieglach setzte damit ein starkes Zeichen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und Niederösterreich und machte sichtbar, wie wirtschaftliche Brücken über den Semmering bereits heute erfolgreich gebaut werden.