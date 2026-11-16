Ein abwechslungsreiches Programm, viele engagierte Menschen und ein großartiges Ergebnis: 2.222,20 Euro für den guten Zweck!

Am 7. November stand im Fitnessstudio Salus & Forma in Hollabrunn das gemeinsame Helfen im Mittelpunkt. Bei einer besonderen Charity-Veranstaltung zugunsten der Allgemeinen Sonderschule Hollabrunn erwartete die Besucher ein vielfältiges Programm aus Bewegung, Ernährung und Unterhaltung.

Initiatorin Ingrid Holcmann hatte schon länger den Wunsch, mit einer Veranstaltung etwas Gutes zu bewirken. Den entscheidenden Anstoß, die Allgemeine Sonderschule Hollabrunn zu unterstützen, gab ein Kunde. „Ich wollte einfach etwas Gutes tun und gemeinsam mit anderen Menschen etwas bewegen“, so Ingrid Holcmann.

Das abwechslungsreiche Programm bot interessante Vorträge über epigenetische Ernährung, wertvolle Impulse von Fr. Mag. Pia Kasa unter dem Motto „Stress raus, Humor rein“ sowie Gruppenkurse zum aktiven Mitmachen. Beim Showkochen mit Ernst Roiser und dem Thermomix erhielten die Gäste köstliche Anregungen für eine einfache und gesunde Ernährung. Die Allgemeine Sonderschule Hollabrunn verwöhnte die Besucher zudem mit einem liebevoll gestalteten Kuchenbuffet.

Ein besonderer Höhepunkt war die außergewöhnliche Latex-Modenschau der Firma Simon O, präsentiert von Firmenchefin Manuela Pöltl. Die eindrucksvollen Kreationen sorgten für Begeisterung und wurden anschließend zugunsten der Sonderschule versteigert. Saxophonspieler Leopold Rohrer rundete den Abend musikalisch ab.

Das großartige Ergebnis: Insgesamt konnten 2.222,20 Euro für die Allgemeine Sonderschule Hollabrunn gesammelt werden.

Zahlreiche Mitwirkende stellten ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Talente unentgeltlich in den Dienst der guten Sache und machten diesen besonderen Tag erst möglich.

„Es ist wunderschön zu sehen, was entstehen kann, wenn Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen. Jeder Beitrag zählt!“, freut sich Ingrid Holcmann.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, Unterstützern, Spenderinnen und Spendern sowie allen Gästen, die mit ihrer Großzügigkeit und ihrem Engagement zu diesem schönen Ergebnis beigetragen haben.

Gemeinsam bewegen wir mehr – und schenken damit Freude!