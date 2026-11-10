Deine Jobregion – Pionier-Preis 2026: Mobilitätscenter Krumbach für besonderes Engagement in der Lehrlingsausbildung ausgezeichnet

Bereits zum vierten Mal wurde am 6. November 2026 der „Deine Jobregion – Pionier-Preis“ verliehen. Im Rahmen des Projekts Mitarbeitermarke 2.0 wurde das Mobilitätscenter Krumbach für sein langjähriges und besonderes Engagement in der Lehrlingsausbildung ausgezeichnet.

Das Mobilitätscenter Krumbach ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner regionaler Initiativen und setzt sich aktiv dafür ein, jungen Menschen praxisnahe Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen.

Ein besonderes Beispiel dafür sind die eigenen Berufserkundungstage für Mittelschulen. An verschiedenen Stationen lernen die Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen Berufsbilder im Mobilitätscenter kennen. Dabei heißt es nicht nur zuschauen: Die Jugendlichen dürfen selbst Hand anlegen, mit Werkzeugen arbeiten und praktische Tätigkeiten ausprobieren. So erleben sie die Mobilitätswelt hautnah und erhalten einen authentischen Einblick in die vielfältigen Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten.

Mit diesem Engagement zeigt das Mobilitätscenter Krumbach, wie Berufsorientierung und Lehrlingsausbildung in der Praxis gelingen können. Junge Menschen bekommen nicht nur einen Blick hinter die Kulissen, sondern können Berufe selbst erleben und entdecken.

Das Projekt Mitarbeitermarke 2.0 verbindet die Regionen Bucklige Welt-Wechselland und Piestingtal. Ziel ist es, regionale Unternehmen zu stärken, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schulen zu fördern und langfristig Fachkräfte in der Region zu sichern.

Mit dem Pionier-Preis werden Unternehmen vor den Vorhang geholt, die sich besonders für die Zukunft der regionalen Arbeitswelt engagieren.

Herzliche Gratulation an das Mobilitätscenter Krumbach zur Auszeichnung und ein großes Dankeschön für die langjährige Zusammenarbeit sowie den wertvollen Einsatz für die Fachkräfte von morgen!

© Vollmer V.l.: Helmut-Paul Edlinger, Michaela Walla, Norbert Luckerbauer, Andrea Beiglböck, Florian Kerschbaumer, Josef Vollmer