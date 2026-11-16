Im Haus der Digitalisierung in Tulln fand der letzte Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ statt. Unter dem Motto „KI-Agenten in Aktion – so automatisieren intelligente Assistenten deinen Workflow“ stand die Frage im Mittelpunkt, wie Künstliche Intelligenz Unternehmen konkret entlasten und Arbeitsabläufe effizienter gestalten kann.

Die „Digitalks on Tour“ sind eine gemeinsame Initiative des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und dem Haus der Digitalisierung. Ziel ist es, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) praxisnahe Einblicke in neue Technologien zu ermöglichen und sie bei der digitalen Transformation zu unterstützen. 2026 besuchten rund 450 Unternehmerinnen und Unternehmer die vier Digitalk-Veranstaltungen in Melk, Krems, Neunkirchen und Tulln.

Beim Abschluss in Tulln erhielten die Teilnehmenden konkrete Einblicke in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von KI-Agenten. Expertinnen und Experten von Ernst & Young, Onlim, kimatik, Alpha Intelligence und zeigten anhand praktischer Beispiele, wie intelligente Assistenten wiederkehrende Aufgaben automatisieren, Mitarbeitende entlasten und betriebliche Prozesse unterstützen können. Die Bandbreite reichte von der Automatisierung im Backoffice über die Sicherung von Unternehmenswissen bis hin zum Einsatz von KI-Agenten im Recruiting. Ergänzend informierten das WIFI über Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Technologie- und InnovationsPartner (TIP), das Haus der Digitalisierung und DIHOST über konkrete Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten.

„Die Digitalks on Tour zeigen vor Ort, welchen Nutzen aktuelle Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz für die Betriebe haben. KI-Agenten sind dafür ein gutes Beispiel: Sie können zeitaufwendige Routinearbeiten übernehmen, Abläufe vereinfachen und Beschäftigte entlasten. Unser Ziel ist, den Unternehmen nicht nur neue Technologien vorzustellen, sondern ihnen auch Orientierung zu geben, wie daraus konkrete Lösungen für den eigenen Arbeitsalltag entstehen“, betonen die Haus der Digitalisierung Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

Auch Markus Aulenbach, Bezirksstellenausschussmitglied der WKNÖ Bezirksstelle Tulln, unterstreicht den Nutzen des Formats: „Für kleine und mittlere Unternehmen zählt vor allem, dass sich neue Technologien im täglichen Betrieb bewähren. Bei den Digitalks kommen Unternehmerinnen und Unternehmer unmittelbar mit Fachleuten ins Gespräch, lernen erprobte Anwendungen kennen und können ihre eigenen Fragen einbringen. Dieser Austausch hilft dabei, passende Lösungen zu finden, Arbeitsabläufe zu verbessern und die eigene Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern.“

Die große Nachfrage und das anhaltende Interesse der Unternehmen zeigen, dass praxisorientierte Informationsangebote rund um Künstliche Intelligenz weiterhin gefragt sind. Aufgrund des Erfolgs wird die Veranstaltungsreihe „Digitalks on Tour“ auch 2027 fortgesetzt. Geplant sind erneut vier Termine: Der Auftakt findet am 28. Jänner 2027 in Amstetten statt. Weitere Stationen sind Waidhofen an der Thaya und Schwechat, bevor die Tour im Herbst wieder im Haus der Digitalisierung in Tulln ihren Abschluss findet.

Weitere Informationen und Termine:

www.virtuelleshaus.at und

www.tip-noe.at

© CR ecoplus Markus Aulenbach (WKO), Marc Isop (Onlim), Maurice De Bock (Alpha Intelligence), Anna Kofler (kimatik), Benjamin Braun (Alpha Intelligence), Thomas Laner (Ernst & Young), Martin Nowak (WIFI), Lukas Reutterer (ecoplus Digital GmbH)