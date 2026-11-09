Doppeltes Jubiläum bei SPAR: 70 Jahre Spar-Markt in St. Oswald und 20 Jahre Spar

Ein besonderer Anlass zum Feiern: Der SPAR-Markt in St. Oswald blickt auf 70 Jahre Unternehmensgeschichte zurück, gleichzeitig gibt es auch das 20-jährige Bestehen des SPAR-Marktes der Familie Gleiß zu feiern. Zahlreiche Gäste, Kundinnen und Kunden, langjährige Wegbegleiter sowie Geschäftspartner folgten der Einladung und verbrachten gemeinsam mit der Unternehmerfamilie und ihrem Team einen festlichen Abend.

In ihrer Ansprache bedankte sich die Unternehmerin Agnes Gleiss besonders bei ihrem Team für den täglichen Einsatz und bei den Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige Treue. „Ohne die Unterstützung vieler Menschen wäre dieser Weg nicht möglich gewesen“, betonte sie.

Jürgen Fellnhofer gratulierte herzlich zu den beiden Jubiläen und überreichte in Vertretung der Wirtschaftskammer – Bezirksstelle Melk eine Urkunde als Zeichen der Anerkennung. In seinen Glückwünschen hob er die Bedeutung langjähriger Familienbetriebe für die regionale Wirtschaft hervor: „20 Jahre erfolgreiche Geschäftstätigkeit sind ein Meilenstein und zeugen von großem unternehmerischem Engagement, persönlichem Einsatz und dem Vertrauen der Kundinnen und Kunden. Familiengeführte Betriebe wie dieser sind ein wichtiger Bestandteil unserer regionalen Wirtschaft und Nahversorgung“, betonte Jürgen Fellnhofer.

Beim anschließenden gemeinsamen Essen im Gasthaus Wimmer ließ man den gelungenen Jubiläumsabend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.