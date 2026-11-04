Ealrybird zum Thema "Betriebsanlagen"

Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer informierten sich kürzlich beim Earlybird-Informationsvortrag der Wirtschaftskammer Purkersdorf über das Thema Betriebsanlagengenehmigung. Gerade bei Betriebsgründungen, Standorterweiterungen oder betrieblichen Veränderungen spielt dieses Thema für Unternehmen eine wichtige Rolle.

Sedina Pargan von der Abteilung Umweltpolitik der WKNÖ führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die rechtlichen Grundlagen sowie den Ablauf von Genehmigungsverfahren. Im Mittelpunkt standen dabei praxisrelevante Fragen wie die Voraussetzungen für eine Betriebsanlagengenehmigung, die Zuständigkeiten der Behörden sowie der Ablauf eines Genehmigungsverfahrens inklusive möglicher Betriebsbesichtigungen.