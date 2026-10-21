Earlybird in der Bezirksstelle Melk – Tipps zum Pensionsantritt

Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk lud kürzlich zu einer Earlybird-Veranstaltung, bei der sich alles um das wichtige Thema Pension drehte. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten den informativen Morgen, um sich über wesentliche Aspekte rund um die Pensionsplanung zu informieren.

Die Pensionsrechtsexpertin der Wirtschaftskammer Niederösterreich Christa Kocher gab einen guten Überblick und vermittelte den Teilnehmenden wertvolle Informationen und praktische Hinweise. Im Anschluss blieb ausreichend Gelegenheit, offene Fragen zu klären und sich persönlich auszutauschen.

Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer waren vor Ort und freuten sich über das große Interesse der Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie betonten, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit dem Thema Pension auseinanderzusetzen und die vorhandenen Beratungsangebote zu nutzen. Die Bezirksstelle Melk sowie die Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer stehen den Mitgliedsbetrieben dabei mit Information und Beratung zur Seite.

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Christa Kocher, Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberge

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