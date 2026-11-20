Unter dem Titel „Betriebsanlagengenehmigung – urbane Legenden und was wirklich zu tun ist“ lud die Wirtschaftskammer zum Earlybird-Frühstück in die Bezirksstelle Zwettl ein.

Referentin Sedina Pargan beleuchtete praxisnah zahlreiche Fragen, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer im Zusammenhang mit ihrer Betriebsanlage konfrontiert sind: Wann ist eine Genehmigung erforderlich? Welche Behörde ist zuständig? Wann kommt die Behörde in den Betrieb? Können nachträgliche Änderungen verlangt werden und welche Freiheiten bestehen bei Adaptierungen?

Dabei zeigte sich, dass gerade bei Betriebsanlagengenehmigungen viele Missverständnisse und Unsicherheiten bestehen. Unterschiedliche Zuständigkeiten und eine Vielzahl an Rechtsmaterien machen es für Betriebe nicht immer einfach, den Überblick zu behalten.

Eine wesentliche Botschaft des Vormittags lautete daher: Das frühzeitige Gespräch mit den zuständigen Behörden suchen. Eine offene Kommunikation kann Unklarheiten ausräumen, Missverständnisse vermeiden und sich positiv auf den Verlauf eines Verfahrens auswirken.

JW-Vorsitzender Lukas Karl begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bedankte sich bei Sedina Pargan für die praxisnahen Informationen und den offenen Austausch.