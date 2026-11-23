Wie wichtig der richtige Firmenname ist und worauf Unternehmen beim Schutz ihrer Marke achten sollten, stand im Mittelpunkt der jüngsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Earlybird Mödling“ im Haus der Wirtschaft Mödling.

Unter dem Titel „Markenrecht kompakt – Herausforderungen beim Firmenwortlaut“ informierte WKNÖ-Experte Wendelin Regau über wesentliche Fragen rund um Firmenbezeichnungen und Markenschutz. Denn der Firmenname ist weit mehr als eine formale Bezeichnung: Er trägt wesentlich zum Außenauftritt und zur Wiedererkennbarkeit eines Unternehmens bei.

Regau erläuterte, welche Möglichkeiten des Markenschutzes bestehen und worauf bereits bei der Wahl des Firmenwortlauts geachtet werden sollte. Im Fokus standen außerdem der Eintragungsvorgang in das Markenregister, die damit verbundenen Kosten, die Markenrecherche sowie die Schutzdauer einer eingetragenen Marke.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Recherche gelegt. Gerade vor der Entscheidung für einen Firmennamen oder eine Marke ist es sinnvoll, bestehende Eintragungen zu prüfen und mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen. Im Anschluss bot sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, konkrete Fragen aus der unternehmerischen Praxis einzubringen und mit dem Experten zu diskutieren.

Wendelin Regau: „Ein Firmenname begleitet ein Unternehmen oft über viele Jahre. Umso wichtiger ist es, sich bereits bei der Namenswahl mit bestehenden Markenrechten auseinanderzusetzen und rechtzeitig zu prüfen, welche Schutzmöglichkeiten für das eigene Unternehmen sinnvoll sind.“

Auch Andrea Lautermüller, Leiterin der WK-Bezirksstelle Mödling, unterstrich den Praxisnutzen der Veranstaltung: „Gerade beim Thema Markenrecht können Entscheidungen am Beginn einer unternehmerischen Tätigkeit langfristige Auswirkungen haben. Mit unserem Earlybird wollen wir komplexe Themen kompakt, verständlich und vor allem praxisnah vermitteln. Der direkte Austausch mit unseren Expertinnen und Experten bietet unseren Mitgliedsbetrieben dabei einen echten Mehrwert.“

Die Veranstaltungsreihe „Earlybird“ bietet Unternehmerinnen und Unternehmern regelmäßig die Gelegenheit, sich am Morgen kompakt über aktuelle und für den Betriebsalltag relevante Themen zu informieren und sich untereinander auszutauschen.