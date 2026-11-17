Das Format „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich gehört mittlerweile zu einem jährlichen Fixpunkt in den Bezirksstellen der Wirtschaftskammer Niederösterreich, um sich vor Ort über wichtige, aktuelle Themen zu informieren. Es verbindet wichtige Rechtsupdates sowie wertvolle Praxistipps für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Netzwerken an einem Vormittag.

Am 10. November war es in der Bezirksstelle Gmünd wieder so weit. WKNÖ Steuerrechtsexpertin Andrea Prozek informierte die Anwesenden über alles Wissenswerte rund um das Thema „Steuertipps zum Jahresende“. Mit ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz und ihrer sympathischen Art erklärte sie den elf Unternehmer:innen vor Ort nicht nur was vor dem Jahreswechsel unbedingt zu erledigen ist, sondern auch ob der steuerliche Gestaltungsrahmen wirklich optimal genutzt und nichts übersehen wurde.

Beim anschließenden Netzwerken konnten die Unternehmer:innen ihre persönlichen Fragen und aktuelle Fälle zum Thema Steuern mit Expertin Andrea Prozek sowie mit Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger erörtern.