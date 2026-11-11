Ein Jahr Goldschmiedemeisterbetrieb am Stadtplatz

Seit 2025 fertigt die sehr engagierte Goldschmiedemeisterin Linda Seiser in ihrer Werkstatt „SchlagFertig“ am Stadtplatz 14 in Klosterneuburg individuelle Schmuckunikate an auch nach eigenen Vorstellungen des Kunden. Überdies bietet sie Umarbeitungen und Reparaturen an. Beim Betriebsbesuch überzeugten sich WK-Leiter Mag. Friedrich Oelschlägel, FiW-Vorsitzende Martina Polndorfer und Vizebürgermeisterin Maria Theresia Eder von der handwerklichen Qualität und dem starken Engagement der Unternehmerin.

Weitere Informationen: www.schlagfertig.art